Спущені плечі та занижена талія: дизайнер назвав шість головних трендів весни 2024

Відомий український модельєр Андре Тан, який нещодавно рекомендував закохуватись у себе, назвав речі, без яких, на його думку, не може обійтися цієї весни жодна модниця. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре детально розказав про шість основних трендів сезону.

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«Глобальна тенденція цієї весни — курс на жіночність! — написав Тан. — Не бійтеся проявляти себе в різних іпостасях».

Одним з головних трендів дизайнер назвав «спущені плечі».

«Він вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни — це дуже гарно і сексуально!» — вважає Андре.

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Знову актуальний білий колір у його різних комбінаціях.

«Найвесняніший і жіночний — колір невинності!» — написав модельєр.

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Залишається і багатошаровість одягу, яка плавно переходить з осінньо-зимового сезону в весну і літо.

«Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки, — рекомендує Тан. — Трендом цієї весни виявилися великі червоні квіти. Ще одна частина декору, одяг з яким точно варто приміряти, — 3D-квіти, які прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери».

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Однозначним трендом весни Тан вважає поєднання білого та чорного кольорів.

«Світові тенденції пропонують по-новому глянути на комбінацію цих відтінків, — зауважив дизайнер. — Важливо — білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях, іншими словами, добре, якщо один колір у вбранні переважає».

Останнім трендом Тан називає «занижену талію».

«А особливо сукні з заниженою талією! — підкреслив Андре. — Вони відрізняються, зазвичай, приталеним кроєм, а пишна спідниця, яка зазвичай починається в області талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон».

Дописувачі відразу відреагували на допис дизайнера, зауважив, що їм все подобається, крім заниженої талії.

«Усе сподобалося, окрім заниженої талії, — написали у коментарях. — Люблю просто білий колір, або в поєднанні з чорним, а квіти люблю яскраві, але при цьому невеликі».

«Це все тенденції кінця 90-х, якщо не помиляюся?» — запитали у Тана.

Модельєр відповів, що мода циклічна.

Раніше Андре Тан називав трендові поєднання кольорів у 2024 році.

«ФАКТИ» писали про ТОП-7 трендів у світі жіночої білизни.

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