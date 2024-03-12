Коли три тижні тому Авдіївку окупували російські війська, Київ і його союзники побоювалися, що вороги можуть розвинути свій імпульс і швидко просунутися вперед до стратегічних військових вузлів і населених пунктів. Але після швидких успіхів у наступні дні російські наступальні дії зупинилися навколо трьох прилеглих сіл, за які точилися бої. Військові експерти називають кілька факторів, серед яких: місцевість, що не сприяє наступальним операціям, російські війська, виснажені місяцями боїв, і українська армія, яка зосередила значні сили на обороні цього району, пише The New York Times.

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росія, схоже, зберігає ініціативу на полі бою, і військові аналітики кажуть, що її війська все ще можуть прорвати українську оборону в найближчому майбутньому, особливо з огляду на те, що оборонні зусилля Києва все більше обмежуються відсутністю подальшої американської військової допомоги. Проте наразі, за їхніми словами, бойові дії, схоже, повернулися до безрезультатних боїв, які характеризували більшу частину бойових дій на фронті минулого року.

«Захоплення Авдіївки не призвело до краху українських ліній, можливості для росіян вийти на відкриту місцевість або навіть досягти значних успіхів, — заявив Тібо Фуйє, заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень, французького дослідницького центру. — Немає рішучих дій чи прориву».

Це контраст із ситуацією, що склалася після падіння Авдіївки в середині лютого. Тоді, коли українські війська відступали, росія швидко просувалася вперед, чому частково сприяла відсутність сильних українських оборонних позицій. Російські війська захопили три населених пункти, згідно з картами поля бою з відкритих джерел.

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«Російські війська схоже, намагаються просунутися вперед за допомогою невеликих піхотних штурмових груп, але зазнають поразки на відносно відкритій місцевості на захід від Авдіївки», — сказав Пасі Паройнен, аналітик Black Bird Group, фінської спільноти, яка оцінює супутникові знімки і контент соціальних мереж з поля бою.

За словами Сергія Кузана, голови неурядової дослідницької групи «Український центр безпеки і співробітництва», українська армія виділяє все можливе озброєння для боїв під Авдіївкою. Але три українських танки Abrams були знищені або пошкоджені і покинуті там за останні два тижні, згідно з даними Oryx, веб-сайту військового аналізу, який підраховує втрати на основі візуальних доказів.

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Військові експерти кажуть, що тривала оборона України в цьому районі, ймовірно, має на меті дати її підрозділам час на підготовку і зміцнення нових оборонних ліній далі на захід. Нещодавно українська армія опублікувала фотографії укріплень, які будує поблизу Авдіївки, включаючи окопи і протитанкові рови.

«У вас є опорний пункт, який впав, — сказав пан Фуйє, маючи на увазі Авдіївку, — тому вам потрібен час, щоб відновити оборонну лінію».

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Атаки росії на Авдіївку призвели до значних людських і матеріальних втрат для російських військ. Британська військова розвідка повідомила, що середньоденна кількість вбитих і поранених російських військовослужбовців у лютому, коли москва спрямовувала велику кількість сил на боротьбу за Авдіївку, досягла 983, що є найвищим показником з початку війни.

Паройнен та Кузан зазначили, що українським військам вигідний рельєф місцевості. У той час, як російські війська атакують Бердичі, Орлівку і Тоненьке через відкриті поля з невеликим прикриттям, українські підрозділи утримують висоти в селах, що полегшує прицільний вогонь по російських солдатах, які наближаються до цих населених пунктів.

Якщо російські війська врешті-решт захоплять ці три села, незрозуміло, якими будуть їхні наступні кроки, враховуючи горбисту місцевість, поцятковану струмками та водоймами, що ускладнює подальше просування.

Раніше повідомлялося, що експерти пояснили, чим небезпечна нова тактика окупантів в районі Авдіївки.

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