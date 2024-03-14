Росіяни присвоїли стрічку Параджанова «Тіні забутих предків», яку хочуть представити у Франції, як частину своєї культури

Росіяни вкотре намагаються присвоїти здобутки української культури та представити її як частину своєї спадщини. Цього разу вони зазіхнули на легендарний фільм «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. У програмі фестивалю «російського фільму» в Парижі та Таверні стрічка під назвою «Вогненні коні» представлена як частина «російської культури». Організаторами фестивалю, який цього року присвячений Олексію Навальному, який нещодавно помер в російській тюрмі, є асоціація «Інша росія».

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У запрошеннях вони закликають гостей «відкрити та перевідкрити найкраще з російського кіно, минулого та сьогодення».

«Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, попри насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати і просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно», — пишуть «хороші руські».

Посольство України у Франції висловило рішучий протест через використання українського кінопродукту на фестивалі «російського фільму». Дипломати вважають це культурною апропріацією та закликають французьку владу вжити заходів для відновлення справедливості.

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«Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль „російського фільму“ спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їхні методи багато в чому залишаються незмінними», — йдеться в заяві посольства.

В ній також підкреслюють, що росія намагається привласнити собі українську культуру та історію та закликають світову спільноту усвідомити цю проблему та вжити заходів для її протидії.

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Це вже не перши випадок, коли росіяни крадуть твори українських митців. Нещодавно співачка Христина Соловій заявила, що її пісні незаконно розмітили на російських музичних платформах. Також Тетяна Навка незаконно використала її композицію у своєму льодовому шоу.

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Раніше росіяни привласнили український серіал «Спіймати Кайдаша», переозвучили його та дивляться на піратських платформах.

Фото: з відкритих джерел

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