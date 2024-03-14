Нова теорія про «фотозраду» принцеси Кейт викликала ажіотаж

Фотографія Кейт Міддлтон, яка була опублікована у Великій Британії з нагоди Дня матері, наробила багато галасу. Знімок став першим офіційним фото принцеси після операції на черевній порожнині, яким поділився палац. Після операції 42-річна жінка зникла з поля зору громадськості. Вона не повинна з'являтися на офіційних заходах до Великодня.

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На фото зображена сяюча Кейт в оточенні своїх дітей. Той факт, що кілька міжнародних інформаційних агентств відкликали фото через маніпуляції, призвів до скандалу. Одне з американських агентств, наприклад, заявило, що фотографія, очевидно, зазнала маніпуляцій таким чином, що вона не відповідає фотостандартам AP. Інші агентства наслідували цей приклад. Сама Кейт тоді фактично визнала, що втрутилася, і повідомила на каналі X: «Як і багато фотографів-аматорів, я експериментую з монтажем. Я хотіла б вибачитися за будь-яку плутанину навколо сімейного фото, яке ми опублікували вчора», пише Watson.

У соціальних мережах з'являються різні дописи про те, як фотографія принцеси Кейт могла бути відредагована. Рубі Налдретт, яка працює в Daily Mirror, також висловила свою думку. Вона поділилася відео на X, на якому показана обкладинка Vogue, для якої колись фотографувалася Кейт. Вона написала: «Мій аналіз фотосаги про Кейт Міддлтон полягає в тому, що вони взяли її обличчя з обкладинки, для якої вона знялася багато років тому, і відредагували його».

У наступному відео показано, як зображення могло бути відредаговане для створення сімейного фото з дітьми. Ця теорія не була підтверджена принцесою Кейт. Однак твіт Налдретт став вірусним, його переглянули понад 35 мільйонів разів на платформі і він є предметом обговорення. На думку одного з користувачів, це редагування також може пояснити, чому волосся Кейт виглядає обрізаним.

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Інші, однак, налаштовані скептично. Наприклад, хтось написав: «Це просто те саме обличчя з тією самою посмішкою, тому що це та сама людина».

Оригінальний знімок Кейт для обкладинки з'явився у британському виданні Vogue ще у 2016 році. Тоді журнал святкував своє 100-річчя. Відповідальні особи обрали Кейт для обкладинки ювілейного номера. Це була перше фото Кейт на обкладинці модного журналу.

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Тим часом з'явилися заклики до палацу показати оригінальну фотографію. Як повідомляє Daily Mail, Кенсінгтонський палац заявив, що не буде публікувати невідредаговану фотографію Кейт і її дітей. Піарексперт Марк Борковскі сказав, що «якщо вони дійсно хочуть відновити довіру, вони повинні опублікувати невідредаговане фото».

Раніше повідомлялося, що королівський експерт став на захист палацу в історії із скандальним фото Кейт Міддлтон.

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