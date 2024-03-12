Після скандального фото Кейт Міддлтон королівський експерт став на захист палацу

Королівські шанувальники були в захваті, коли в офіційному інстаграм-акаунті принца й принцеси Уельських з'явилося нове фото. На ньому була зображена сяюча Кейт в оточенні своїх дітей Луї, Джорджа й Шарлотти, які також усміхалися в камеру. Фотографія привернула особливу увагу, оскільки після операції 42-річна жінка зникла з поля зору громадськості. Кенсінгтонський палац оголосив, що запланована раніше процедура пройшла успішно. Як пояснили, Кейт не з'явиться на офіційних заходах до Великодня. Подробиці її хвороби поки що не розголошуються. Тим часом поширюються численні чутки про її відсутність. Це зробило першу офіційну фотографію Кейт після операції ще більш несподіваною, пише watson.de.

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Але незабаром після публікації світлини королівська родина зазнала удару: кілька міжнародних інформаційних агентств відкликали знімок Кейт і її дітей через підозри в маніпуляціях. Американське агентство Associated Press (AP) заявило, що джерело, схоже, маніпулювало знімком у спосіб, який не відповідає фотостандартам AP. Інші агентства, такі як Reuters, AFP і PA, наслідували цей приклад. Потім Кейт висловилася сама. Вона написала на X, що, «як і багато фотографів-аматорів, час від часу експериментує з маніпуляціями із зображеннями», та попросила вибачення за будь-яку плутанину, яку могло спричинити фото.

Відомий експерт з аристократії Юрген Ворліц розповів Watson про звинувачення в маніпуляціях:

«Навряд чи є хоч одна фотографія, яка виходить сьогодні, яка не була б так чи інакше відредагована. Все згладжується, колір освіжається, фон прибирається. Щодо змін, наприклад, рукавів Шарлотти, це говорить про красиву, веселу, життєрадісну сімейну фотографію? Зовсім ні. Невеликі зміни не змінюють вплив фотографії».

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Щодо звинувачень у маніпуляціях, королівський експерт також сказав: «Якщо вже на те пішло, то це все про б'юті-редагування. Якщо агентство ставить попереджувальну етикетку на фотографію, це означає, що фотографія була відредагована».

У будь-якому випадку існує загальна розбіжність у тому, як ставляться до хвороб Чарльза і Кейт. Ворліц підкреслив: «Я з самого початку говорив, що ми повинні більше турбуватися про Кейт, ніж про Чарльза. Цей довгий період відсутності дивує. Це дуже дивна ситуація».

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Юрген Ворліц додав, що населення Великої Британії зараз може відчувати сильне почуття невпевненості: «Вони пережили смерть королеви, потім дуже швидко вхопилися за нового носія надії, Чарльза. Потім прийшов удар його хвороби. Тепер Кейт також більше не буде опорою. Шкода, що Камілла, при всій своїй надійності, коректності й відданості, так і не розвинула чарівності, яку можна було б очікувати від королеви».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що британці дуже хвилюються через зникнення принцеси Кейт після операції.

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