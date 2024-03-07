«Реал» з українцем Луніним у складі зі скрипом пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У середу, 6 березня, у Манчестері та Мадриді відбулися ще два поєдинки у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якій напередодні путівки до чвертьфіналу вибороли «Баварія» та «ПСЖ» .

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Поєдинки у відповідь

«Реал» (Іспанія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 1:1 (Вінісіус, 65 — Орбан, 68).

Перший матч — 1:0.

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Королівський клуб з голкіпером збірної України Андрієм Луніним у стартовому складі, здавалося, легко пройде німців після гостьової перемоги. Але вболівальникам «Реала» довелося добряче понервувати на «Сантьяго Бернабеу». На гол бразильця Вінісіуса «Лейпциг» швидко відповів точним ударом угорця Орбана та забезпечив гранду нервову кінцівку зустрічі.

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Копенгаген» (Данія) — 3:1 (Аканджі, 5 Альварес, 9, Холанд, 45+3 — Ельюнуссі, 29).

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Перший матч — 3:1.

Вже в дебюті підопічні Хосепа Гвардіоли, які виграли Лігу чемпіонів минулого сезону, забили двічі та позбавили скандинавів бодай якихось шансів на чвертьфінал. Копенгагенці зусиллями Ельюнуссі спробували огризнутися, але ще до перерви «кіллер» Холанд приборкав гостей зі столиці Данії. За іронією долі, ще 2016 року норвезький голеадор проходив перегляд у «Копенгагені», але не підійшов данцям. Не розглянули хлопця, в активі якого вже 41 м'яч у Лізі чемпіонів…

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Наступного ігрового дня в ЛЧ у вівторок, 12 березня, зіграють «Арсенал» — «Порту» (перший матч — 1:2) та «Барселона» — «Наполі» (1:1).

Нагадаємо, що жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за підсумками жеребкування стали відомі пари команд 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото marca.com

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