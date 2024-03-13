«Арсенал» з Зінченком лише в серії пенальті зняв «прокляття» 1/8 фіналу: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 березня, за підсумками зустрічей у Лондоні та Барселоні визначилися ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів, які у вісімці найсильніших команд турніру складуть компанію «Баварії» та «ПСЖ», а також «Реалу» та «Манчестер Сіті».

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Арсенал» (Англія) — «Порту» (Португалія) — 1:0 (Троссард, 41). По пенальті — 4:2.

Перший матч — 0:1.

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На поєдинок проти команди Сержіу Консейсау лондонці вийшли у статусі лідера АПЛ і з твердим наміром поквитатися з «Порту» за прикру невдачу у зустрічі на «Драгау». Аж 14 років ніхто не бачив «Арсенал» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів — і ось такий шанс. Тим паче що в попередні роки команду з Порту незмінно громили на полі «канонірів» (4:0 у 2008-му та 5:0 у 2010-му).

Цього разу «Арсеналу» за участю Олександра Зінченка, який вийшов на заміну на 106-й хвилині, довелося дуже непросто. Гол бельгійця Троссарда виявився єдиним для суперників у основний та додатковий час. У підсумку все вирішувалося в серії пенальті, героєм якої став іспанський воротар «Арсенала» Райя, який відбив удари Венделла та Галену, — 4:2.

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Лондонський клуб раніше 7 разів поспіль після виходу з групи незмінно вилітав із Ліги чемпіонів у 1/8 фіналу. І ось, нарешті, «прокляття» знято. Нехай і у серії пенальті.

«Барселона» (Іспанія) — «Наполі» (Італія) — 3:1 (Лопес, 15, Канселу, 17, Левандовські, 83 — Ррахмані, 30).

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Перший матч — 1:1.

До протистояння на Олімпійському стадіоні в столиці Каталонії (легендарна арена «Камп Ноу» — на реконструкції) підопічні Хаві підійшли із серією з восьми зустрічей без поразок у всіх турнірах. Але осічка у грі у відповідь з чемпіоном Італії напевно б призвела до дострокової відставки головного тренера «Барселони».

Каталонський гранд, який став першою командою в історії турніру, що випустила у плей-оф двох гравців не старших 17 років (17-річного Пау Кубарсі та 16-річного Ламіна Ямаля), швидко забив два м'ячі. Але як же нинішня «Барса» та без нервів? Незабаром косовар Ррахмані влучним ударом подарував неаполітанцям надію на порятунок.

Але врятуватись гостям так і не вдалося. Ба більше, пізній гол Левандовські гарантував «Барселоні» перший з 2020 року вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У середу, 13 березня, володарі останніх путівок до ¼ фіналу Ліги чемпіонів визначаться у матчах «Атлетико» — «Інтер» (перший матч — 0:1), «Боруссія» Д. — ПСВ «Ейндховен» (1:1).

Жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові.

Фото ФК «Арсенал»

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