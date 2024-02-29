38.03 / 38.54 41.18 / 41.89
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Суп-пюре з грибами по-чеськи: ситно і неймовірно смачно

22:30 1 березня 2024
Суп-пюре з грибами

Суп-пюре у ресторані зазвичай здається особливим. Чому ж удома цю страву готують не всі і досить рідко? Можливо, багатьом здається, що це складно. Але хто хоч раз спробував це зробити, знає, що це простіше простого.

Важливо, щоб у вас був блендер.

Рецептом грибного супу-пюре по-чеськи поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт картопляних галушок з куркою та грибами.

- Ця страва ситна і смачна, — каже Елла Іванова. — Подавати її можна в хлібині, як на фото.

Суп-пюре по-чеськи

РЕКЛАМА
  • 300 г печериць
  • 2 цибулини
  • Сіль
  • 1−2 чайних ложок борошна
  • Олія
  • 100 г вершків або моцарели
  • Перець
  • 2 картоплини
  • 1 літр води
  • Свіжа зелень (для подачі)

Підсмажити дрібно нарізані печериці з цибулею на дуже гарячій сковороді. Додаємо борошно і продовжуємо обсмажувати. За потреби можна додати трохи води.

Додаємо все це в каструлю, де вариться картопля. Додаємо моцарелу та спеції. І проварюємо до готовності картоплі. Пропускаємо суп через блендер. Розливаємо по тарілках. Під час подачі можна прикрасити свіжою зеленню.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт гарбузового крем-супу.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

41

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

миша

Дівам — приємні зустрічі, Тельцям — нові ідеї, Овнам — вигідні угоди: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Хороброго Щура

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Переговори в Стамбулі

Хотіли «хакнути» ЗСУ і зламати опір України: стали відомими подробиці перемовин у Стамбулі в 2022 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту