Суп-пюре з грибами по-чеськи: ситно і неймовірно смачно

Суп-пюре у ресторані зазвичай здається особливим. Чому ж удома цю страву готують не всі і досить рідко? Можливо, багатьом здається, що це складно. Але хто хоч раз спробував це зробити, знає, що це простіше простого.

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Важливо, щоб у вас був блендер.

Рецептом грибного супу-пюре по-чеськи поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт картопляних галушок з куркою та грибами.

- Ця страва ситна і смачна, — каже Елла Іванова. — Подавати її можна в хлібині, як на фото.

Суп-пюре по-чеськи РЕКЛАМА 300 г печериць

2 цибулини

Сіль

1−2 чайних ложок борошна

Олія

100 г вершків або моцарели

Перець

2 картоплини

1 літр води

Свіжа зелень (для подачі)

Підсмажити дрібно нарізані печериці з цибулею на дуже гарячій сковороді. Додаємо борошно і продовжуємо обсмажувати. За потреби можна додати трохи води.

Додаємо все це в каструлю, де вариться картопля. Додаємо моцарелу та спеції. І проварюємо до готовності картоплі. Пропускаємо суп через блендер. Розливаємо по тарілках. Під час подачі можна прикрасити свіжою зеленню.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт гарбузового крем-супу.

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Фото з альбому Елли Іванової

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