Суп-пюре з грибами по-чеськи: ситно і неймовірно смачно
Суп-пюре у ресторані зазвичай здається особливим. Чому ж удома цю страву готують не всі і досить рідко? Можливо, багатьом здається, що це складно. Але хто хоч раз спробував це зробити, знає, що це простіше простого.
Важливо, щоб у вас був блендер.
Рецептом грибного супу-пюре по-чеськи поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт картопляних галушок з куркою та грибами.
- Ця страва ситна і смачна, — каже Елла Іванова. — Подавати її можна в хлібині, як на фото.
Суп-пюре по-чеськи
- 300 г печериць
- 2 цибулини
- Сіль
- 1−2 чайних ложок борошна
- Олія
- 100 г вершків або моцарели
- Перець
- 2 картоплини
- 1 літр води
- Свіжа зелень (для подачі)
Підсмажити дрібно нарізані печериці з цибулею на дуже гарячій сковороді. Додаємо борошно і продовжуємо обсмажувати. За потреби можна додати трохи води.
Додаємо все це в каструлю, де вариться картопля. Додаємо моцарелу та спеції. І проварюємо до готовності картоплі. Пропускаємо суп через блендер. Розливаємо по тарілках. Під час подачі можна прикрасити свіжою зеленню.
І смачного!
Нагадаємо рецепт гарбузового крем-супу.
Фото з альбому Елли Іванової41
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