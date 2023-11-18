Гарбузовий крем-суп від Тетяни Литвинової та штучного інтелекту: ідеальна страва для осіннього сезону

Відома кулінарка Тетяна Літвінова, яка раніше розповідала технологію квашення помідорів без шкірки за три дні (коли вони, стають «неначе мармелад»), продовжує готувати страви з гарбуза, «короля осені».

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«Ми вибрали базовий рецепт гарбузового супу, який ідеальний для осіннього сезону. Часник і помідор зроблять смак овочевого крем-супу ще більш насиченим та цікавим. Ароматний та ніжний гарбузовий суп-пюре зі вершками виходить не лише смачним, а й корисним», — радить кулінарна майстриня.

Крім того, цього разу вона вирішила підійти до приготування гарбузового крем-супу «по-сучасному» і взяла собі в помічники штучний інтелект Bard від Google.

За вказаними параметрами він швидко видав оптимальний рецепт супу, який Тетяна, звичайно ж, опробувала на практиці. Експеримент завершився успішно!

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Знадобиться такий набір продуктів:

гарбуз — 1 кг,

цибуля — 250 г,

часник — 2 маленьких головки,

350−400 г курячого бульону,

вершки 33% - 100 мл,

томати черрі — 5 шт

тимʼян — 3−4 гілочки

оливкова олія — 20 г

сіль, перець — за смаком.

Етапи приготування

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1. Гарбуз розрізати навпіл по довжині, зробити тоненькі насічки ножем, прибрати зернятка та покласти в середину виїмки томати, тимян і полити все олією.

2. Часник розрізати навпіл та полившии олією, загорнути у фольгу.

3. Цибулю розрізати навпіл і полити зверху олією.

4. Запікати овочі в духовці 45−60 хвилин при 180−200 градусах.

5. За допомоги ножа дістати мʼякоть з гарбузу, вичавити часникові мʼякоть, покласти запечену цибулю та томати в чашу блендеру чи залишити в кастрюлі, як що збивайте погружним блендером.

6. Додати всі вершки та бульон (регулюйте густоту за своїм смаком).

Подавати цей яскравий (і корисний) суп можна із зернятками гарбузу, крапельками олії та вершків, грінками, грибочками, підсмаженим беконом чи часниковими чіпсами. Тут поле для фантазії безмежне!

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Нагадаємо також про варіацію гарбузового крем-супу від акторки «Жіночого кварталу» Тетяни Песик, який треба подавати по-багатому — з креветками.

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