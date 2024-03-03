Експерти пояснили, що означає реорганізація військ окупанта
Після захоплення Авдвївки та сповільнення наступальних дій ворог затіяв реорганізацію командних структур. Російське командування, ймовірно, сподівається, що це дозволить створити більш згуртоване угруповання на всьому театрі бойових дій в Україні. Окупанти нещодавно реорганізували командну структуру військ на півдні України. Вони скасували угруповання, яке оборонялося від українського контрнаступу влітку 2023 року, і розподілили його елементи між російським «Дніпром» (район відповідальності в Херсонській області та західній частині Запорізької області) та російським Східним угрупованням військ (район відповідальності в прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей і західній частині Донецької області), пише Understandingwar.
Російське Західне угруповання військ розпочало багатоосьову наступальну операцію вздовж кордону Харківської та Луганської областей і розробило елементи цієї операції на основі контролю над згуртованим угрупованням військ уздовж широкого району відповідальності
Військовий експерт Костянтин Машовець, який відзначив нову тактику боїв окупантів, вважає, що передача осі Авдіївка — Донецьк Центральному угрупованню військ розсікає Південне угруповання російських військ, яке раніше відповідало за лінію фронту від Бахмутського напрямку до Мар'їнського напрямку. Неясно, чи створить цей поділ додаткові труднощі з управлінням і контролем для російських військ поблизу Бахмута, а також на захід і південний захід від Донецька, на додаток до повсюдних проблем з управлінням і контролем, з якими російські війська вже стикаються в Україні.
Ці очевидні зусилля з реорганізації свідчать про те, що російське командування намагається втілити в життя уроки, отримані в процесі війни. Зокрема — провести організацію командних структур в районах, де надається пріоритет наступальним діям. Оскільки більш згуртовані російські угруповання військ беруть участь у скоординованих і широкомасштабних наступальних зусиллях.
Зараз противник продовжує наступальні дії навколо Авдіївки, проте їм заважає складний рельєф місцевості з водотоками.
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