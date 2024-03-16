Принцеса буде шкодувати: скандал з фото Кейт Міддлтон може покласти кінець одній з королівських традицій

Британська королівська сім'я не очікувала такого: насправді невинне фото принцеси Кейт та її трьох дітей спричинило справжній скандал. Після того, як численні шанувальники виявили невідповідності на знімку, 42-річна жінка зізналася в Instagram, що час від часу експериментує з програмами для редагування зображень — «як і багато фотографів-аматорів». Кілька інформаційних агентств відкликали фото через підозру в маніпуляціях, пише видання Watson.

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Кейт Міддлтон не з'являється на публіці після операції на черевній порожнині в січні, і фото до Дня матері 10 березня мало б заспокоїти людей. Але сталося навпаки. Тепер принцеса і принц Уельські можуть зіткнутися з далекосяжними наслідками своєї присутності в соціальних мережах. На адресу палацу пролунали звинувачення в тому, що для таких завдань, вочевидь, не наймають професійний персонал. Натомість Кейт бере на себе всю відповідальність як фотограф-аматор, хоча вона ще не повністю відновилася після операції. Виникла неприємна підозра в тому, що палац недостатньо захищає принцесу.

Насправді це не рідкість, коли фотографії Кейт або Вільяма публікуються на офіційному Instagram-каналі принцеси та принца Уельських. Це традиція, особливо з нагоди днів народження їхніх дітей. Але, можливо, тепер вона добігає кінця. Королівська експертка Інгрід Сьюард у The Sun зазначає: «Нещодавня суперечка викликала у Кейт і Вільяма значний стрес і засмучення».

На думку Сьюард, вся ця метушня непропорційна серйозності помилки, яку зробила Кейт. «Принцеса Уельська не повинна була перепрошувати за те, що надала нам усім прекрасну фотографію, навіть якщо вона була зроблена її чоловіком, — сказала вона в інтерв'ю The Sun. — Насправді повідомлення фотографії має бути таким: «Кейт одужує».

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Однак суперечки щодо фотошопу ставлять під сумнів його автентичність. Тому Інгрід Сьюард робить радикальний висновок: «Принцеса отримала велике співчуття, але тепер вона буде шкодувати, що погодилася на цю ідею. На жаль, вона, можливо, ніколи не зробить цього знову».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як у королівській сім’ї відреагували на «дикі теорії» щодо здоров’я Кейт Міддлтон.

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