У королівській сім’ї відреагували на «дикі теорії» щодо здоров’я Кейт Міддлтон

Днями інтернет сколихнула хвиля занепокоєння щодо стану здоров'я дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка перенесла операцію на черевній порожнині в січні. Її тривала відсутність без жодних пояснень викликала багато хвилювання та емоцій. Тому, коли принц Вільям, який на час хвороби батька Чарльза III виконує королівські обов'язки, в останню хвилину з особистих причин відмовився від участі в королівському заході на честь свого покійного хрещеного батька, царя Костянтина II, все вийшло з-під контролю. Для багатьох це стало остаточним переконанням, що ці «особисті причини» мали безпосереднє відношення до здоров'я його дружини, пише видання Nerdstash.

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Величезна кількість спекуляцій та диких теорій на всіх медіаплатформах змусили Кенсінгтонський палац звернутися до громадськості. Речник палацу підтвердив Newsweek, що їхня попередня заява щодо здоров'я Кейт Міддлтон залишається в силі, і королівська родина «продовжує почуватися добре». У палаці також зайняли рішучу позицію щодо постійних запитів громадськості про щось настільки особисте, як здоров'я принцеси, заявивши: «Як ми ясно дали зрозуміти з моменту нашої першої заяви в січні, ми не будемо надавати поточних коментарів або щоденних оновлень».

Тим часом принц Вільям повертається до виконанні офіційних обов'язків короля після тривалої перерви, викликаною необхідністю піклуватися про свою дружину і сім'ю.

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