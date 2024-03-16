«Цинік з любов'ю до людей»: Галкін та Пугачова тепло попрощалися з Олександром Ширвіндтом

Шоумен Максим Галкін після повідомлення про смерть відомого актора Олександра Ширвіндта опублікував у соцмережі спогади про померлого, зазначивши, що той «не справляв враження циніка» — «його дотепність не втрачала людяності, що є рідкістю». І що він був «циніком із любов'ю до людей».

ВІДЕО ДНЯ

«Буває амплуа, артист певного жанру. Він був сам окремий жанр. Я любив його інтонацію, але ще краще було бачити О.А., коли він жартує. Навіть я б сказав не жартує, а гостромислитть, — пише Галкін. — У нього був абсолютно британський вираз обличчя, чи то від народження, чи то набутий у човні Дж.К.Джерома. Не наших місць незворушність. Самий незворушний обурювач спокою. Його почуття гумору було небагатослівне, але дуже точне. Він був ідеальним сусідом по кріслу, коли на сцені творилося якесь непотребство, його коментарі компенсували відчуття втраченого часу.

При цьому О.А. ніколи не справляв враження циніка. Його дотепність не втрачала людяності. Що рідкість. Він був циніком із любов'ю до людей. І ця людяність дозволяла йому керувати театром, хоч би як ця його посада не називалася. Я бував у нього в кабінеті. Взаємини кабінету і того, хто сидить у ньому, багато може сказати про останнього. Інший кабінет більше тобі скаже про театр та його керівника, аніж репертуар та сам худрук. Тому кабінети Марка Анатолійовича, Галини Борисівни та Геннадія Вікторовича завжди відрізнялися настільки, наскільки відрізнялися їхні театри.

Кабінет О.А. мені здався кабінетом артиста, а не чиновника. Ширвіндт завжди був більшим, ніж кабінет, який він займав, так само, як він завжди був більше ролей, які він грав. З ним завжди виникало відчуття, що він більше замовчує, більше залишає за дужками. Не все гострилося вголос, щось залишалося невимовним, як не всі літери звучать наприкінці його прізвища…"

РЕКЛАМА

А дружина Галкіна Алла Пугачова обійшлася без слів — вона виклала в мережу архівне фото Ширвіндта і як коментар використовувала лише емодзі — «аплодисменти» та «молитва».

Фото зі сторінки Пугачової

РЕКЛАМА

Російський актор кілька років тому став нев'їзним в Україну — до «чорних списків» він потрапив через свої поїздки до незаконно окупованого росією Криму. Він зізнавався, що «відчував фізіологічну втрату» та «сумував за Одесою та Києвом», проте не був згоден з тим, що йому закрили в'їзд через відвідування півострова.

Як пише «Телеграф», після широкомасштабного вторгнення росії в Україну актор деякий час зберігав мовчання, а потім дав кілька коментарів, згадуючи про «конфлікт цивілізацій».

РЕКЛАМА

«Україна — це більше, ніж просто географічне створення — вона представляє європейські цінності, демократію, свободу, тоді як росія виступає за авторитаризм, імперіалізм», — сказав Ширвіндт. Також він наголошував: «Ми не можемо ігнорувати історію тут. Протягом століть росія намагалася домінувати над своїми сусідами, часто під виглядом захисту від „західного занепаду“. Цей останній крок нічим не відрізняється».

Нагадаємо, що 10 січня цього року також на 89-му році життя помер російський актор та художній керівник Малого театру Віталій Соломін.

Фото з мережі

1038

Читайте нас у Facebook