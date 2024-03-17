Комуналка в Україні відчутно здорожчала: за що доведеться заплатити більше

Незважаючи на можливість економити на оплаті електроенергії, в цілому «комуналка» для українців суттєво здорожчала.

Про це пише ТСН з посиланням на Держстат.

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Загалом, з лютого-2023 по лютий-2024, тарифи збільшились на 12,7% - проте, наприклад, конкретно електроенергія здорожчала одразу на 69,7%, тоді як водопостачання здешевшало на 0,8%.

Крім електроенергії, також здорожчали:

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прибирання сміття — на 4,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — 4,2%;

утримання та ремонт житла — 3%.

Що подешевшало

Водночас, одразу на дві послуги ціни знизились.

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Це:

водопостачання, що знецінилося на 0,8%;

каналізація — послуги подешевшали на 0,5%.

На що тарифи не змінились

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Ба більше, вартість деяких послуг не змінилась. Йдеться про:

природний газ;

гарячу воду та опалення.

Що буде з тарифом на електроенергію

Причиною ж великого здорожчання електрики є підвищення тарифу у червні 2023 року. Тоді він зріс до 2,64 грн. за 1 кВт*год — причому незалежно від обсягу споживання.

Доти ж:

у разі споживання до 150 кВт*год на місяць тариф становив 1,44 грн;

при більшому використанні струму — 1,68 грн/кВт*год.

Цей тариф діятиме і в березні, а також у квітні. При цьому поширена раніше інформація про можливе підвищення тарифу до 6 грн за кіловат-годину не відповідає дійсності, розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

«6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня», — сказав міністр.

Водночас, зазначив Галущенко, рішення про доцільність підвищення тарифу на світло ухвалюватиметься у квітні. Прогнозувати, яким воно буде, міністр не став — оскільки, за його словами, на середину лютого будь-якої інформації з цього приводу не було.

«Лише у квітні поточного року влада буде дивитися на ситуацію. Зараз немає ані проєктів, ані розрахунків», — йдеться у статті.

«ФАКТИ» писали, що на оплаті рахунку за електроенергію можна серйозно заощадити — понад 260 грн. Причому це буде легально і без будь-яких порушень. Для цього достатньо звернутися до постачальника струму та встановити двотарифний лічильник «день-ніч». Після цього за спожиту вночі електрику потрібно буде платити вдвічі менше.

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