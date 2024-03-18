«Сльози ангела», він же «Краплі роси»: фантастично смачний сирний пиріг від фудексперта Світлани Левицької

Кулінари часто пропонують фоловерам рецепти випічки, до якої входить сир. Так, кулінарка Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати ледачий сирно-кефірний пиріг «Гармошка».

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А фудекспертка Світлана Левицька поділилася рецептом пирога, який називали і «Сльози Янгола», і «Краплі Роси». До його складу також входить сир, що робить випічку ніжною.

Інгредієнти: Для тіста: 3 жовтки;

150 г цукру;

150 г масла;

250 г борошна;

1.5 ч. л розпушувача. Для начинки: РЕКЛАМА 1 кг сиру (в ідеалі домашнього або жирного магазинного, не сухого);

3 яйця;

200 г цукру;

100 г оливкової олії;

1 пачка ванільного пудинга;

2 стакани молока. Для шапки: 3 яєчних білка;

100 г цукру. Приготування: РЕКЛАМА Замішаємо тісто, загортаємо у плівку, ставимо в холодильник.

Сир гарно перетерти, додати яйця, цукор, олію — вимішати. Розвести пудинг теплим молоком, перемішати, влити в сирну масу і перебити все блендером до однорідності.

Тісто розкататати на плівці для зручності, викласти на дно розʼємноі форми, вилкою поробити дірочки.

Вилити зверху творожну масу і запекти в прогрітій до 180 градусів духовці протягом години.

Збити білки з цукром в стійку піну, викласти зверху на пиріг. Допекти близько 15 хвилин при 180 градусах. Перед подачею повністю остудити.

Світлана Левицька зазначає, що опублікувала рецепт, яким користувалася її мама. На її смак, цукру в тісто і начинку можна дати вполовину менше. А ще в начинці дуже смакувала би цедра.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом булочок з сирного тіста, які дуже просто та швидко готуються.

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