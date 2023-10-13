Визнана українська кулінарка Тетяна Литвинова, яка показала, як приготувати тонкий й ароматний лаваш, запропонувала новий рецепт, в якому є місце саме лавашу.

Ледачий сирно-кефірний пиріг «Гармошка», за її словами виходить неймовірно ніжний, соковитий, ароматний. Готується дуже легко і швидко.

Пиріг «Гармошка» Продукти:

лаваш 300 г,

сир 9% 300 г,

кефір 700 г,

яйця 5 шт,

вершкове масло 40 г,

орегано 1 ч л

сіль 1 ч л Приготування: Лаваш нарізати за шириною форми й залишити максимальну довжину. Сформувати його гармошкою та закріпити склянкою, щоб не розкрутився. Для заливки зʼєднати кефір, сир, яйця, розтоплене вершкове масло, орегано та сіль. Дати розчинитися солі. Вилити заливку зверху на лаваш, щоб сир опинився в середині між стінками лаваша. Випікати при температурі 180 градусів 45 хвилин.

«Його можна взяти з собою на роботу, в подорож, на пікнік чи дати дитині в школу. Такі солоні пироги також прекрасні на сніданок. Приготував заздалегідь, а вранці лише розігрів шматочок», — впевнена майстриня.

Раніше Тетяна Литвинова поділилася рецептом ледачого мʼясного пирога з лаваша.

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