Як швидко позбутися синця: прості та дієві способи

Синці бувають у всіх, достатньо лише оступитися чи вдаритися, щоб на тілі з'явився великий непривабливий синець. Але не панікуйте, пише видання drmaxdrogeria.pl.

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Одразу подбайте про охолодження місця, де з’являється синець: прикладіть холодний компрес або полийте холодною водою. Це добре допомагає. Зробіть це якомога швидше, бажано відразу після травми. Також можна використовувати грілку з функцією охолодження. Це звузить кровоносні судини й запобіжить подальшій екстравазації крові. Якщо забій стався на ногах або руках, проведіть кілька хвилин у положенні лежачи з високо піднятими кінцівками. Це дозволить крові вільно відтікати з ураженої ділянки, запобігаючи утворенню великих синців.

Використовуйте креми та мазі від синців, які можна легко знайти в аптеках та аптечних пунктах. Залежно від складу, вони можуть мати різні властивості: охолоджувати, регенерувати, зменшувати набряк і зміцнювати кровоносні судини. Якщо забите місце дуже болюче й чутливе, можуть допомогти місцеві знеболювальні мазі.

Однак не існує методів, які змусять синець зникнути відразу після їх застосування. Охолодження синця — це процес, який потребує часу, і будь-які методи боротьби з ним мають на меті лише підтримати відновлення та зменшити супутній дискомфорт, такий як набряк або біль. Не сподівайтеся, що нанесення крему чи охолоджувального компресу або ж лежання з піднятими кінцівками гарантує, що за мить на вашому тілі не залишиться жодного сліду.

Також переконайтеся, що дотримуєтеся дієти, багатої на вітамін С та рутин. Це дуже важливі інгредієнти, які мають протизапальну дію та зміцнюють стінки кровоносних судин. Вони містяться в основному у свіжих фруктах і овочах, таких як перець, помідори, ягоди, полуниця й шипшина.

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Якщо синець з'явився на видному місці, яке важко приховати під одягом, ви, напевно, замислюєтеся, як його можна замаскувати. Найкращий спосіб — використовувати непрозорі засоби для макіяжу з хорошою пігментацією. Нанесіть їх кінчиками пальців або спеціальною губкою на ділянку з синцем. Намагайтеся м'яко розтушовувати, а не втирати. Це допоможе краще замаскувати синець. Наприклад, добре підійдуть флюїди, тональні креми та консилери. Нарешті, корисно закріпити ефект пудрою, що матує. Перед нанесенням тонального крему або консилера можна також скористатися відновлювальним кремом, щоб зволожити шкіру та прискорити природні процеси регенерації.

Раніше лікар дав дієві поради, щоб зберегти коліна здоровими.

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