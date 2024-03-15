Бореться із запаленнями в організмі: яка селера найкорисніша та як її правильно готувати

Селера, яку Вікторія Бекхем вживає кожного ранку, надзвичайно корисна. Вона містить протизапальні та антиоксидантні сполуки та може підтримувати травлення. У ній лише 10 калорій на одне стебло, завдяки чому її вже давно вважають низькокалорійною дієтичною їжею. Також хрустка селера має цілу низку переваг для здоров'я, які можуть вас здивувати, пише healthline.com.

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Селера — чудове джерело важливих антиоксидантів. Антиоксиданти захищають клітини, кровоносні судини та органи від окислювального пошкодження. Селера містить вітамін С, бета-каротин і флавоноїди, але в одному стеблі міститься щонайменше 12 додаткових видів поживних речовин-антиоксидантів. Це також чудове джерело фітонутрієнтів, які, як було доведено, зменшують запалення в травному тракті, клітинах, кровоносних судинах та органах.

Хронічне запалення пов'язане з багатьма захворюваннями, включно з артритом та остеопорозом. Селера й насіння селери мають приблизно 25 протизапальних сполук, які можуть забезпечити захист організму.

Хоча її антиоксидантні та протизапальні поживні речовини забезпечують захист всього травного тракту, селера дуже корисна для шлунка. Дослідженнях на тваринах показали, що полісахариди на основі пектину в селері, включно зі сполукою, відомою як апіуман, зменшують кількість випадків виразки шлунка, покращують стан слизової оболонки шлунка та модулюють шлункову секрецію.

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А ще в селері міститься багато води — майже 95% - плюс велика кількість розчинної та нерозчинної клітковини. Усе це підтримує здоровий травний тракт і регулярне випорожнення. Одна чашка селерових паличок містить 5 грамів харчових волокон.

Ви отримаєте вітаміни А, К і С, а також мінерали, такі як калій та фолат, коли будете їсти селеру. У ній також низький вміст натрію. Крім того, вона має низький глікемічний індекс, а це означає, що вона повільно й стабільно впливає на рівень цукру в крові.

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Завдяки таким мінералам, як магній, залізо та натрій, селера може нейтралізувати кислі продукти, не кажучи вже про те, що ці мінерали необхідні для основних функцій організму.

Шукайте селеру з міцними стеблами. Вони мають легко ламатися, коли ви тягнете за них, а не згинатися. Листя повинно бути хрустким і свіжим, від блідого до яскраво-зеленого кольору. Уникайте селери з жовтими або коричневими плямами. Зачекайте з нарізкою. Нарізуйте селеру безпосередньо перед приготуванням або подачею на стіл, щоб зберегти поживні речовини. Селера, яка була нарізана та зберігалася лише кілька годин, втрачає поживні речовини. Приготована на пару селера збереже смак і майже всі поживні речовини. Не викидайте листя — саме в ньому міститься найбільше кальцію.

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