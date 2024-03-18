«Закликаємо припинити маніпуляції»: у львівському ТЦК відреагували на інцидент із «викраденням» волонтера

У Львівському військкоматі відреагували на черговий скандал, пов'язаний з мобілізацією — Кирила Тарана силоміць доставили до ТЦК та СП.

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В обласному ТЦК та СП заявили, що військовозобов'язаний «не виконав законних вимог військовослужбовців та не пред'явив військово-облікових документів представникам ТЦК та СП» і що громадянин «провокував представників ТЦК на конфлікт».

«Як з'ясувалося пізніше, даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК.

Усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я. Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас, це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України», — йдеться у повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК та СП закликали громадськість «припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання», а також анонсували перевірку, про підсумки якої поінформують громадськість.

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Нагадаємо, що днями розгорівся скандал у Закарпатті, де дівчина військовозобов'язаного розповідала про побиття хлопця та спробу його самогубства. У свою чергу в ТЦК та СП заявили про симуляцію.

Фото — скріншот

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