Кошти підуть до України: продають супер’яхту кума путіна Медведчука

Хорватський суд дозволив виставити на аукціон супер'яхту, що належить проросійськи налаштованому українському бізнесмену та екснардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якого вдалось обміняти «азовців». Судно Royal Romance оцінюють приблизно у 200 мільйонів євро. Усі отримані кошти підуть на користь Україні, повідомляє The Guardian.

Супер'яхта Royal Romance завдовжки понад 92 метри вже кілька місяців прикута до хорватського портового міста Рієка. Вона була побудована у 2005 році голландською компанією Feadship. Корабель затримала хорватська влада після арешту Медведчука в Україні в квітні.

68-річний Медведчук є особистим другом президента росії володимира путіна. Диктатор-вбивця навіть є хрещеним батьком дочки Медведчука Дар'ї.

Унаслідок західних санкцій у всьому світі конфісковується майно російських лідерів та інших союзників путіна — будинки, кораблі та автомобілі. Однак вперше виручені від продажу кошти повністю надходять в Україну. Після російського вторгнення в Україну в лютому західні країни вжили жорстких заходів проти сотень так званих олігархів. Це багаті бізнесмени з колишніх радянських республік, які мають великий політичний вплив. Вони нажили свої статки на розпаді Радянського Союзу, часто тіньовими або навіть незаконними способами.

Як повідомлялось раніше, суд в Україні дозволив конфіскувати активи російського олігарха Євтушенкова.

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