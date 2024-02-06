Король Чарльз III вперше після операції з’явився на публіці

Король Чарльз III вперше з'явився на публіці після операції на простаті. Як повідомляють британські ЗМІ, він махав фотографам під час прогулянки зі своєю дружиною, королевою Каміллою. У неділю вони були присутні на службі в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

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Король і королева підготувалися до лютневого холоду: Чарльз був одягнений у своє звичайне коричневе пальто і тримав парасольку, а Камілла — у великий коричневий капелюх, темне пальто і чоботи. Їх супроводжував преподобний канонік доктор Пол Вільямс.

The Telegraph повідомляє, що монарх перебуває в королівському маєтку у Сандрінгемі з минулої середи. Кажуть, що він був доставлений туди гелікоптером з Лондона, щоб у тиші і спокої відновитися після операції в Норфолку. Двома днями раніше він був виписаний з лондонської клініки після триденного перебування там, де лікувався від збільшення простати.

Очікується, що король Чарльз не проводитиме публічні зустрічі протягом декількох тижнів. Напередодні стало відомо, що у монарха діагностували рак.

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Принцеса Кейт, невістка Чарльза III, також продовжує відновлюватися після операції. Принц Вільям, який скасував деякі зустрічі, щоб доглядати за дружиною та їхніми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, може повернутися до своїх офіційних обов'язків вже наступного тижня.

Принцеса Кейт, ймовірно, не з'явиться на публічних заходах до Великодня. У палаці заявили, що Кейт бажає, щоб її особиста медична інформація залишалася приватною.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі летить в Лондон до батька. Чарльз III особисто повідомив молодшому синові про свій страшний діагноз.

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