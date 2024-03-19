«Це свідчить про паніку в палаці»: Кейт Міддлтон помітили на шопінгу

Несподіваний візит принцеси Уельської до її улюбленої фермерської крамниці у весняний день лише посилює тиск на палац, змушуючи його інформувати громадськість про стан здоров'я Кейт, оскільки в Інтернеті з'явилися божевільні теорії щодо неї, говорять експерти. Кажуть, що Кейт мала вигляд щасливий, здоровий та розслаблений, коли купувала товари в магазині неподалік від свого будинку в котеджі Аделаїда.

ВІДЕО ДНЯ

Її разом з принцом Вільямом помітили покупці в магазині «Віндзорська ферма», пише dailymail.co.uk.

Біограф Філ Дампір розповів MailOnline, що, хоча багато хто буде радий почути, що Кейт вже вільно пересувається, інші зараз скажуть: «Якщо вона настільки здорова, що її можуть бачити представники громадськості, то чому нам не можуть сказати, що з нею не так?»

Він сказав: «У звіті за вихідні говорилося, що Кейт захоче розповісти про своє лікування, коли вона буде повністю здорова й повернеться до роботи. Це, мабуть, було б найкращим варіантом, але дехто буде нетерплячим і захоче отримати відповіді вже зараз».

РЕКЛАМА

Королівський експерт і журналіст-розслідувач Том Бауер сказав, що вихід Кейт свідчить про «паніку в палаці», особливо після фарсу з її відредагованим портретом до Дня матері.

«Її поява свідчить про паніку в палаці. Як тільки фурор минулого тижня вщух, вони дозволили їй знову розпалити всі питання про її здоров'я, які повинні залишатися приватними. Її радники явно не можуть вирішити, якою має бути їхня стратегія, або узгодити її з принцесою Уельською. Якщо вони будуть продовжувати в тому ж дусі — ухилятися й викручуватися, це погано закінчиться», — вважає Том Бауер.

РЕКЛАМА

Він звинуватив Кенсінгтонський палац у тому, що вони «жахливо» впоралися зі скандалом з фотошопом і не змогли захистити принцесу Уельську, коли вона мала бути вдома, поки відновлюється після серйозної операції.

Зустріч у магазині Віндзорської ферми також надасть такий необхідний поштовх британській громадськості, яка дедалі більше турбується про здоров'я принцеси на тлі цунамі спекуляцій щодо її невідомого стану. Свідок, який бачив подружжя, розповів газеті The Sun: «Після всіх чуток я був приголомшений, побачивши їх там. Кейт була на шопінгу з Вільямом і мала щасливий вигляд і добре почувалася. Дітей з ними не було, але це дуже добрий знак, що вона достатньо здорова, щоб прийти в магазин».

РЕКЛАМА

Хоча подружжя не сфотографували, дотримуючись їхнього прохання про конфіденційність, поки Кейт одужує, поява пари є обнадійливим знаком того, що вона робить перші кроки для повернення до офіційних королівських зустрічей.

Раніше повідомлялося, що після скандального фото Кейт Міддлтон королівський експерт став на захист палацу.

108

Читайте нас у Facebook