«Людина йде на смерть без броніка, бо спина вбита грижами, але йде»: військовослужбовець звернувся до українців з купленими довідками про інвалідність

Колишній мер Умані, а нині військовослужбовець ЗСУ, молодший сержант Олександр Цебрій у фейсбуці звернувся до чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації, купуючи фіктивні довідки про непридатність до служби.

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«Коли вночі через мінне поле у бік ворога ми пішли з Льохою брати в полон орка, я крепко злякався єдиний раз! На пів дороги в світлі місяця я помітив, що він без броніка. У мене шок! Я виматюкував його, наказав повертатись і сказав, що все зроблю сам. Він спокійно відповів, що не може його фізично носити, бо в нього спина вбита грижами, він одягає бронік — і відмовляють ноги.



ВИ ТІЛЬКИ ВДУМАЙТЕСЬ!!! ЛЮДИНА ЙДЕ НА СМЕРТЬ, БРОНІК НЕ ОДЯГАЄ, БО НЕ МОЖЕ, АЛЕ ЙДЕ!!!

Це найвищий рівень відваги! У вас багато таких знайомих??? Тут немає людей з не підірваним здоровʼям, бачу це по собі. У кожного є купа діагнозів, з якими важко жити, не те щоб воювати. Проте ВЛК, мабуть, навіть людину без ніг може погодити в штурмовики. Поруч люди без здоровʼя, але безмежно сильні духом! Більшість тігрів купила собі довідки про інвалідність і живуть красиво в тилу.

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У мене єдине питання: чому ми, без здоровʼя, маємо захищати вас і ваші родини, а ви, jоб@ні бугаї, чхати хотіли на наші???

За тиждень отримаємо бойові, дамо ВЛК-шникам, щоб підтвердили наявні у нас діагнози і додому.

Як вам, тігри, такий варіант?" — написав у соцмережі Олександр Цебрій.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що СБУ заблокувала ще 5 «схем для ухилянтів»: серед фігурантів — директор театру у Кропивницькому та посадовиця відділу реєстрації актів цивільного стану у Дніпрі.

Фото зі сторінки Олександра Цебрія у фейсбуці

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