Додайте соди та олії: домашні засоби для видалення жиру з кухонних шафок

Багатьом знайома проблема: якщо ви хочете прибрати в кухні, води та мийного засобу часто буває недостатньо. Жирні відкладення міцно прилипають до поверхні кухонних шаф. Як гарантовано позбутися бруду, пише видання myhomebook.

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Товстий, липкий шар жиру та пилу, який утворюється на кухонних шафах або витяжках, важко видалити. Однак не обов'язково одразу переходити до важкої артилерії та використовувати хімічні засоби, які можуть шкодити здоров'ю. Насправді деякі продукти, які вже є у вашому домі, є природними засобами для видалення жиру.

Харчова сода та оцет вважаються натуральними засобами для видалення жиру. Для цього змішайте пакетик харчової соди з невеликою кількістю оцту, щоб утворилася паста. Потім нанесіть її на забруднені ділянки губкою і залиште на кілька хвилин. Потім витріть пасту і залишки розчиненого жиру вологою ганчіркою. Нарешті, витріть насухо.

Навіть якщо спочатку це звучить дивно, чудово видаляє жир на кухонних шафах рослинна олія. З її допомогою можна видалити липкий шар пилу та жиру. Для цього нанесіть олію на відповідну поверхню і залиште на короткий час. Потім просто видаліть теплою водою з невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Сода також корисна при чищенні кухонних шаф. Для цього розчиніть трохи соди в теплій воді. Потім нанесіть суміш на жирні поверхні губкою, і шар жиру та пилу можна буде легко видалити.

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