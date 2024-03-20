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Шоу-бізнес

Несподівані зізнання: відомий шеф-кухар відновлює авторський проєкт

14:57 20 березня 2024
Ектор Хіменес-Браво

Популярний шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який зібрав мільйон гривень на дрони, відновлює власне ранкове шоу «Прокинься з Ектором» (СТБ). Це вже другий сезон проєкту, який канал створює в умовах великої війни.

Серед зіркових гостей на кухню Ектора завітають учасники та переможці різних сезонів «МастерШеф», а також колеги за суддівством у шоу. За задумом автора, разом вони готуватимуть оригінальні страви з простих інгредієнтів, які має в холодильнику кожен.

— Цієї весни Ектор повертається на свою велику та красиву домашню кухню, аби вразити глядачів новими незвичними стравами зі звичних продуктів, — представив проєкт креативний продюсер Андрій Пишний. — Всі інгредієнти абсолютно прості та буденні для продуктового кошика українців. Задача Ектора — приготувати щось нове та небанальне з конкретного продукту. Наприклад, готували торт «Червоний оксамит» з буряка — це неймовірно смачно. У новому сезоні є нововведення: для кожного гостя Ектор підготував особливе кулінарне завдання, про яке гості дізнаються вже на майданчику. На декілька хвилин вони знов зануряться в атмосферу «МастерШефа». Буде багато приємних зустрічей та несподіваних зізнань.

Раніше Ектор Хіменес-Браво показав пошкоджену уламками дрона квартиру.

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«ФАКТИ» також писали, що мережа обурена початком кастингу на новий сезон кулінарного шоу.

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