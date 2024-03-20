«Лікарі нічого не могли зробити»: батько Кузьми вперше розповів про смерть дружини

Популярний ведучий Єгор Гордєєв («Сніданок з 1+1») провів кілька днів у Львові та побував в гостях у батька Кузьми Скрябіна Віктора Кузьменко. У вересні 2023 року він став вдівцем — мама покійного музиканта пішла з життя у віці 76 років. Вперше після втрати дружини батько Кузьми наважився на відверту розмову.

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Єгор Гордєєв та Віктор Кузьменко

Відомо, що мама Кузьми Скрябіна була найбільшою шанувальницею творчості єдиного сина, та пережила його на вісім років. У вересні 2023 року вона померла, і сім'я артиста не висловлювалася в пресі на цю тему.

«Її здолала важка хвороба, — розказав Віктор. — Вона лежала в лікарні у Львові протягом 7 місяців. У неї був інсульт. Згодом лікарі вже натякнули, що вони безсильні і нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була дома і стався другий інсульт. Її забрали на „швидкій“ в реанімацію, а на другий день її не стало».

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Зараз батько Кузьми продовжує справу, якою вони займались з дружиною разом: у них була майстерня, де створювали декоративних ангелів та дзвіночки з кераміки. Віктор Кузьменко також згадав, як його син написав пісню «Мама». Це було в дорозі, коли їхав до батьківської хати.

«Він їхав тоді з Івано-Франківська і завжди обирав такі дороги, які дозволяли йому швидше дістатися додому, — пригадав Віктор. — І ось якось його занесло старою дорогою у ліс. Була вже ніч, лісовози, ще сталась пожежа: торфи горіли, дим. Він сказав: „Я так злякався, що я можу мами не побачити“. І от у нього протягом того якогось короткого часу той текст визрів».

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Нагадаємо, напередодні дня народження Кузьми Скрябіна, друзі-артисти поділилися своїми спогадами про нього.

«ФАКТИ» писали, що відомий артист вразив кавером на популярний хіт Кузьми.

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