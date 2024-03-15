Обирайте здорову їжу і правильний час її приймання: дієти для контролю рівня цукру в крові

Їжа, яку ви їсте, має великий вплив на рівень цукру в крові. Це стосується всіх, але якщо у вас діабет, ви, мабуть, знаєте про це краще за інших. Коли ви споживаєте непотрібні вам калорії, особливо вуглеводи, рівень цукру в крові підвищується. З часом регулярний високий рівень цукру в крові може призвести до серйозних, довготривалих проблем, таких як ураження нервів, нирок та серця. Щоб контролювати рівень цукру в крові, ви можете вибирати здорову їжу, їсти в певний час і стежити за своїми харчовими звичками. Це зменшить ймовірність виникнення довгострокових проблем, пише ресурс web MD.

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Середземноморська дієта — це здоровий для серця план харчування, заснований на продуктах, вирощених у країнах навколо Середземного моря. Дослідження показали, що середземноморська дієта може знизити ризик серцевих захворювань, метаболічного синдрому (група станів, які підвищують ризик серцевих захворювань та інсульту), діабету, деяких видів раку та депресії. Вона також може допомогти зменшити резистентність до інсуліну, запалення і схуднути.

Люди з високим рівнем цукру в крові можуть мати запалення в організмі, і зменшення цього запалення може допомогти запобігти деяким проблемам діабету. Ця дієта передбачає вживання великої кількості фруктів, овочів, цільного зерна, бобів і горіхів. Ви використовуєте оливкову олію першого віджиму замість вершкового масла або інших олій. Ви обмежуєте молочні продукти, червоне м'ясо, солодощі, доданий цукор, натрій (сіль) і продукти з високим ступенем обробки. Деякі додаткові рекомендації включають зосередження на сезонних продуктах і читання етикеток на продуктах, щоб уникнути додавання натрію і цукру.

Орніш-дієта — це вегетаріанська дієта з низьким вмістом жиру та рафінованого цукру. Розроблена в 1977 році доктором медичних наук Діном Орнішем, ця дієта може допомогти поліпшити загальний стан здоров'я і якість життя. Оскільки основна увага приділяється поліпшенню загального стану здоров'я, це більше, ніж просто дієта.

Вам також рекомендується робити регулярні фізичні вправи, керувати стресом у здоровий спосіб і підтримувати особисті стосунки. Одне дослідження показало, що люди з діабетом і серцевими захворюваннями, які дотримувалися дієти Орніша, знизили свою вагу і артеріальний тиск, а також рівень загального холестерину, цукру в крові натщесерце. У дієті Орніша ви зосереджуєтесь на овочах, фруктах, цільнозернових продуктах і нежирних молочних продуктах у невеликих кількостях. Ви уникаєте вживання простих вуглеводів (наприклад, солодощів), насичених жирів і більшості м'ясних білків.

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Деяким людям може бути важко дотримуватися цієї дієти протягом тривалого часу, оскільки вона дуже низькокалорійна (менше 10% добових калорій), але ви можете знайти кілька планів харчування з трохи більшою гнучкістю. Можливо, вам буде легше почати з більш гнучкого плану і поступово переходити до більш суворого, якщо ви і ваш лікар дійдете згоди, що він вам підходить.

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Раніше «ФАКТИ» писали про хімічну дієту Усами Хамдія, а також про те, що червоне м’ясо збільшує ризик захворіти на діабет 2 типу.

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