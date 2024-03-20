Млинці без борошна та цукру: ніжні та смачні

Прагнення людей до того, щоб не набирати вагу, призводить до того, що з традиційних страв виключають борошно, цукор, вершкове масло, сметану, вершки… Сенс у тому, щоб водночас не втратити смак страви. А якщо інгредієнт базовий? Як можна його виключити? Виявляється, і це можливо.

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Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова продовжує експериментувати зі смаками і ось який рецепт вона пропонує любителям млинців.

- Ці млинці — справжня насолода, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтеся в цьому особисто. Ці млинці ідеальні до недільного чаювання. Також їх можна подати до ранкової кави. Якщо скажете присутнім за столом, що ці млинці приготовані без використання борошна, напевно всі будуть здивовані. Декоруйте млинці на свій смак.

Млинці без борошна (на чотири порції) 2 яйця

Сіль (за смаком)

60 г сиру «філадельфія»

15 г оливкової олії

Сир збити з яйцями та оливковою олією в блендері. Смажити на сковороді, як звичайні млинці. Перевертати обережно, оскільки текстура цих млинців дуже ніжна.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт марокканських млинців, які можна приготувати без яєць і молочних продуктів.

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Фото з альбому Елли Іванової

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