Млинці з цільнозернового борошна: дуже смачно та підходить тим, хто на дієті

Цей рецепт просто ідеальний. Такі млинці можна готувати для дітей, а також для тих, хто худне. Інгредієнтів потрібно мало, а смак приємно здивує, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше дала рецепт тирамісу, який можна їсти навіть на дієті.

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Потрібно:

яйця — 3 шт.

мед — 1 ст. л.

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сіль — ⅓ ч. л.

олія — 2 ст. л.

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молоко — 300 мл

борошно цільнозернове — 120 г

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вершкове масло — 30 г

Приготування

Змішуємо в мисці за допомогою вінчика 3 яйця, 1 ст. л. меду та ⅓ ч. л. солі, додаємо до яєчної суміші 2 ст. л. олії та перемішуємо. Потім додаємо 150 мл молока та 120 г борошна, гарно перемішуємо й додаємо решту молока. Консистенція тіста має бути рідкою.

Залиште тісто на 20 хвилин, а потім ще раз перемішайте та смажте млинці. Готуємо млинці на гарно розігрітій сковорідці до золотистого кольору. Сковорідку не потрібно постійно змащувати олією. 1 раз на 2−3 млинці. На готові гарячі млинці викладаємо шматочок вершкового масла.

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом до посту — смачних крепликів з капустою та квасолею.

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