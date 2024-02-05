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Марокканські млинці: без яєць і молочних продуктів

22:29 7 лютого 2024
Марокканські млинці без яєць та молока

Чи куштували ви коли-небудь марроканські млинці? Щоб це зробити, не обов'язково їхати до Марокко. Приготувати їх можна в домашніх умовах. Подавайте такі млинці до чаю або кави. Стилізуйте сніданок за бажання в марокканському стилі — з яскравим посудом. Також стіл можна прикрасити екзотичними фруктами. Кулінарні подорожі, навіть якщо вони віртуальні, завжди цікаві. До речі, чай може бути фруктовий — на основі свіжих лимона, апельсина, імбиру, м'яти… Подають такий напій у прозорому чайнику. Це дуже красиво.

Рецептом марроканських млинців поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт десерту з манною крупою.

- Марокканські млинці готуються без яєць і молочних продуктів, — каже Елла Іванова. — Смажаться вони до готовності з одного боку. Подавати з маслом і медом.

Марокканські млинці

Змішати

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  • 50 г борошна
  • 100 г манної крупи
  • Пів чайної ложки сухих дріжджів
  • 1 чайна ложка цукру
  • Сіль
  • 250 г теплої води

Даємо постояти 15 -20 хвилин.

Додаємо 2 г розпушувача і половину чайної ложки винного оцту.

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Смажити на розпеченій сковороді.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт королівського сирника без яєць і цукру.

Фото з альбому Елли Іванової

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