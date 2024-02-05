Марокканські млинці: без яєць і молочних продуктів
Чи куштували ви коли-небудь марроканські млинці? Щоб це зробити, не обов'язково їхати до Марокко. Приготувати їх можна в домашніх умовах. Подавайте такі млинці до чаю або кави. Стилізуйте сніданок за бажання в марокканському стилі — з яскравим посудом. Також стіл можна прикрасити екзотичними фруктами. Кулінарні подорожі, навіть якщо вони віртуальні, завжди цікаві. До речі, чай може бути фруктовий — на основі свіжих лимона, апельсина, імбиру, м'яти… Подають такий напій у прозорому чайнику. Це дуже красиво.
Рецептом марроканських млинців поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт десерту з манною крупою.
- Марокканські млинці готуються без яєць і молочних продуктів, — каже Елла Іванова. — Смажаться вони до готовності з одного боку. Подавати з маслом і медом.
Марокканські млинці
Змішати
- 50 г борошна
- 100 г манної крупи
- Пів чайної ложки сухих дріжджів
- 1 чайна ложка цукру
- Сіль
- 250 г теплої води
Даємо постояти 15 -20 хвилин.
Додаємо 2 г розпушувача і половину чайної ложки винного оцту.
Смажити на розпеченій сковороді.
Смачного!
Нагадаємо рецепт королівського сирника без яєць і цукру.
Фото з альбому Елли Іванової81
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