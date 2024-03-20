Чи можна їсти хліб, якщо ви хочете схуднути: дієтологи дали поради

Хліб є основним харчовим продуктом в усьому світі. Є хліб білий, цільнозерновий, багатозерновий, на заквасці та інші. Чи можна їсти хліб, якщо ви на дієті? Відповідь залежить від сорту хліба, від того, скільки та з чим ви його їсте. Загалом хліб містить багато вуглеводів і відносно мало поживних речовин, таких як клітковина й білок, пише medicinenet.com.

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В середньому один шматок білого хліба містить близько 13 грамів вуглеводів. Прості вуглеводи відомі тим, що дають відчуття ситості на короткий час. А потім голод посилюється й підвищується ризик переїдання. У хлібі порівняно з фруктами та овочами міститься відносно мало важливих поживних речовин, таких як білки, жири, клітковина, вітаміни та мінерали. За даними Гарвардського інституту здоров'я, хліб містить значну кількість доданого цукру і має високий глікемічний індекс. Прості вуглеводи, що містяться в очищеному зерні, всмоктуються в кров набагато швидше, ніж складні вуглеводи в цільнозернових продуктах, що призводить до різких стрибків рівня цукру в крові, а це, своєю чергою, збільшує ризик розвитку діабету II типу, серцевих захворювань та ожиріння.

Експерти виявили, що рафіновані та оброблені продукти, такі як білий хліб і білий рис, призводять до більшого накопичення абдомінального жиру. Білий хліб містить багато вуглеводів і калорій, які ваш організм не може використовувати як паливо.

Якщо ви постійно їсте більше білого хліба, ніж цільнозернових або інших продуктів, багатих на клітковину, це може негативно вплинути на колонію бактерій у кишківнику. Дослідження показали, що дієта з низьким вмістом цільнозернових продуктів пов'язана з дисбалансом мікробіому, що призводить до синдрому подразненого кишківника та его запальних захворювань.

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Хоча білий хліб не є настільки ж поживним, як 100% цільнозерновий хліб, він все ж може бути частиною здорового харчування, якщо вживати його в помірних кількостях. Наприклад, цільнозерновий хліб містить більше клітковини, білка й мікроелементів, таких як селен і марганець, ніж білий хліб, що робить його кращим вибором, ніж хліб з рафінованого борошна.

Цільнозерновий хліб з пшениці, вівса, ячменю та жита містить багато поживних речовин і клітковини, які можуть допомогти вам схуднути.

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Однак, оскільки хліб калорійніший за інші продукти, такі як фрукти та овочі, важливо стежити за його споживанням, щоб переконатися, що ви їсте правильну кількість. Емпіричне правило для схуднення: споживайте менше калорій, ніж ви спалюєте.

Раніше лікар розповів, коли потрібно снідати та вечеряти, щоб швидко спалювати жир на животі.

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