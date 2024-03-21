«На асфальті лежало тіло, а син плакав, впізнавши маму за одягом»: від російської ракети загинула 55-річна зооволонтерка з Кривого Рогу

Ввечері 12 березня війська рф вчергове поцілили ракетами по Кривому Розі. Прилетіло у спальний район міста, де нема жодних військових об'єктів. Відомо про понад півсотні поранених цивільних, серед яких семеро — діти. На жаль, п’ятеро осіб загинули. Жертвою російських окупантів стала й зооволонтерка Анжела Чувпило. Багато хто бачив кадри, де на асфальті лежало її тіло, а син плакав, впізнавши маму за одягом… В останні хвилини життя жінка, як завше, вигулювала собаку… 14 березня у Кривому Розі був днем жалоби, а на місце удару люди досі продовжують нести квіти, іграшки, лампадки…

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«Анжела допомагала людям і тваринам. Якось привела додому безхатченка, дала йому їжі, одяг та трохи грошей»

- Я мешкаю у столиці та веду групу «Ті, що дарують настрій» в соціальній мережі, куди доєднались люди з різних куточків не лише України, а й світу. Анжела була серед них, і так ми познайомились, нас дійсно поєднала любов до тварин. А ще я захоплювалась тим наскільки щиро та віддано вона любила цей світ, свою родину та взагалі людей, — розповідає «ФАКТАМ» подруга загиблої Тетяна Єфіменко. — Ми могли годинами про тваринок спілкуватися та милуватися світлинами. Зі мною мешкають собака, морські свинки та сім котів. Анжела тримала котика, собаку та кролика. Вона майже завжди писала довгі красиві коментарі, не дивлячись на тремтіння рук, пов'язано з її хворобою. Стільки любові і доброти було в її словах. Коли я лікувала її улюбленців, або давала якісь рекомендації, вона завжди була дуже вдячна, писала стільки добрих слів. Я не ветеринар за освітою, але постійно відвідую заняття фахівців та Міжнародні ветеринарні конференції, підвищуючи рівень знань. Допомагаю людям, в яких скрутно із фінансами, бо знаю, скільки коштує обслуговування та лікування зараз тваринок.

Нещодавно ми вилікували котика Анжели від циститу. Вона звернулася до мене з проханням допомогти, бо після лікування тварини лікарями почався рецидив через два тижня, і один з ветеринарів запропонував не мучити котика та приспати. Подруга дуже переживала та плакала, тому що котик молодий. Ба більше, в неї на той момент вже був великий борг клініці за лікування тварини, аналізи та ліки з матеріалами. Вона казала про близько 5 тисяч гривень. Я їй вислала всі ліки, розписала, що робити. Анжела все виконувала і стан тварини, на щастя, нормалізувався. Наша остання переписка відбулась 8 березня, і Анжела знову залишила слова подяки. Вони були дуже зворушливі та теплі.

Анжела Чувпило з онукою

Рідні та близькі Анжели додають — жінка задля порятунку кожної тварини, яка потрапляла до її рук, готова була на все. Вона вкладала останнє, брала кредити. А щоб розрахуватись з боргами, працювала на двох роботах. Також зооволонтерка опікувалась бездомними тваринами, шукала для них нові домівки. Кілька років тому жінка овдовіла, тому вона мешкала сама. Смачно куховарила, її коронною стравою були пиріжки.

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- Нас у батьків четверо. Як вони завжди говорили: «три синочки і лапочка-дочка», — розповіла Тетяна Крукунда, дочка загиблої. — Мама була така творча, мала багату фантазію. Вона писала вірші, танцювала, співала, доглядала за рослинами. Була гостинна і надзвичайно добра. Допомагала людям. Колись, пригадую, привела додому безхатченка, дала йому їжі, одяг та трохи грошей.

«Анжела разом із подругою на Східному вигулювала собаку. У момент прильоту вона накрила собою Валентину»

В день трагедії Анжела Чувпило разом із подругою на Східному вигулювала собаку. Вони жили в одному будинку багато років. Вони дружили, обидві мали маленьких собачок. Це єднало подруг, вони любили вечорами разом прогулятися, поговорити. У момент прильоту Анжела накрила собою подругу, але від ракетного удару вона загинула на місці, а її подрузі Валентині Брижі відірвало ногу. На жаль, жінка також померла у лікарні наступного ранку.

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- У той вечір я сиділа працювала, і краєм ока побачила новину з екрану телефону, що у Кривому Розі приліт, — пригадує Тетяна. — Потім побачила фото з місця трагедії. Чомусь в серці щось йокнуло… Я написала Анжелі, намагаюся по можливості писати друзям після подібних подій. Здивувало те, що завжди подруга швидко мені відповідала, а тут мовчала чомусь. Наступного ранку бачу, що є повідомлення від Анжели. В душі наче полегшало. Та коли відкрила його, не могла стримати сліз. Мені написала дочка Анжели про те, що жінку вбила ворожа ракета. Дуже боляче, вона би вижила, якби залишилась того вечора вдома…

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Дочка Анжели з чоловіком на місці загибелі

Поховали Анжелу Чувпило на кладовищі Новоіванівка поруч із чоловіком.

«Ще донедавна людина була жива, листувалися в мережі, разом веселилися, писали коментарі та сміялися, і раптом, як грім серед ясного неба — її більше немає з нами. Як же так? Це важко вмістити в голову, коли людину знав довго, ну і нехай по мережі, за роки спілкування вже склалася думка про людину. Анжела дуже мудра і світла жінка, завжди відгукувалася на біль інших і намагалася підтримати і втішити. Дякую їй за те, що була в моєму житті, хоч і не поруч, але підтримка відчувалася завжди… Мені зараз боляче… Я думаю, не тільки я, а й багато друзів по мережі завжди пам'ятатимуть Анжелу» — присвятила допис загиблій її ще одна подруга Ольга Лухраєва-Нестерюк.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель в Херсоні відомої зооволонтерки: «Катя казала, що якщо буде вибір між життям людини та тварини, то обере останнє».

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