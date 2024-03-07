Результат вас порадує: як виростити міцну та врожайну розсаду помідорів

Помідори — теплолюбні рослини, висаджуйте їх на грядку тільки тоді, коли мине небезпека весняних заморозків (після холодної весни). Багато хто купує заздалегідь підготовлену розсаду томатів, асортимент якої в магазинах і на ринках щороку надзвичайно багатий. Але якщо у нас вдома є місце, ми можемо підготувати розсаду томатів самостійно. Важливим моментом є вибір часу посіву помідорів на розсаду, пише видання Muratordom.

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Найкращий час для посіву розсади помідорів — березень. Раніше краще цього не робити, тому що тоді ще недостатньо світла і розсада буде витягнутою і блідою. Краще дочекатися довших днів. Для отримання розсади томатів потрібно 50−60 днів.

Ґрунт для посіву насіння томатів на розсаду повинен бути легким і водопроникним. Це ні в якому разі не повинна бути земля з городу, і універсальний посадковий субстрат теж не підійде. Щоб насіння добре проросло, а ніжна розсада правильно росла, найкраще використовувати готовий грунт саме для розсади. Його можна придбати в будь-якому садовому магазині. Важливою особливістю такого субстрату є те, що він не містить патогенних мікроорганізмів, які можуть інфікувати молоді рослини (дуже сприйнятливу до всіх хвороб). Крім того, ця спеціальна суміш містить додавання порошкоподібного деревного вугілля, яке має дезінфекційну дію.

Підготуємо контейнери, посівний матеріал та насіння томатів. Наповніть контейнери до країв насіннєвим субстратом. Злегка притисніть субстрат в контейнерах рукою. Покладіть насіння поверх субстрату — в мультиплатах в кожну лунку кладіть по 1−2 насінини (іноді одна насінина може не прорости, а якщо проростуть обидві, залиште в лунці сильніший саджанець), а при посіві в більші контейнери тримайте насіння на відстані 2 см одна від одної. Обережно втисніть насіння в ґрунт приблизно на 0,5 см і засипте ґрунтом. Злегка полийте насіння (бажано за допомогою розпилювача, оскільки вода з лійки змиє насіння, а ви хочете, щоб воно залишилося там, де ви його поклали). Пам'ятайте, що занадто густий посів насіння може призвести до загнивання розсади. Молоді рослини повинні мати простір і повітря.

Після посіву насіння томатів переконайтеся, що температура становить близько 25 °C — саме при такій температурі вони проростають найшвидше. Як тільки з'являться паростки, знизьте температуру до 18−20°C вдень і 12−15°C вночі. Завжди слідкуйте за тим, щоб субстрат не пересихав (його потрібно щодня обприскувати водою). Коли з'явиться перший справжній листок, розсаду томатів слід пересадити.

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А перед висадкою розсади в ґрунт розсаду слід максимально підгодувати.

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