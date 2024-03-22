Будьте простішими: фітнес-тренерка Аніта Луценко спростувала поширену оману

Фітнес-тренерка Аніта Луценко, яка раніше поділилася своїми думками щодо інтервального голодування, розвінчала міф стосовно того, що їжу не можна запивати — чи то водою, чи то кавою, чи то чаєм.

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«Запивати їжу водою можна. Це — цілковито нормальна практика. Ви нічого не розбавите, ніякий шлунковий сік. Інше питання, якщо тільки вип'єте п'ять чи сім літрів води. Спокійно собі запивайте чаєм, кавою свої сніданки. Також і водою можна. Звичайно, щоб це не були літри води. В цьому немає ніякої необхідності», — пояснює вона на своїй сторінці у соцмережі.

Вона порекомендувала фоловерам простіше ставитися до речей, які створюють щоденні ритуали. Тренерка підкреслила, що людина не зможе випити стільки кави чи чаю, щоб до її організму припинили потрапляти вітаміни й корисні мікроелементи з їжі.

«Харчуйтеся нормально, пийте нормально. Ведіть активний спосіб життя. І менше стресуйте через такі моменти. Бо коли ми стресуємо, ми заїдаємо», — додала Луценко.

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Фото Pixabay

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