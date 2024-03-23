Тепло не надовго: якої погоди очікувати на вихідних

У суботу, 23 березня, на Всесвітній День метеоролога, погода буде, як і обіцяли фахівці, комфортною і теплою.

Максимальна температура повітря досягне +10+17 градусів, зазначає синоптикиня Наталка Діденко.

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«23-го березня у більшості областей опадів не очікується, лише в західних областях, на Житомирщині та Київщині місцями можливий невеликий дощ. На решті території — без опадів», — пише фахівчиня.

Але тепло протримається недовго — у неділю на країну насувається атмосферний фронт із Заходу: дощів побільшає, у неділю вони пройдуть в західній частині України, у північній частині та місцями в центральних областях, на сході та півдні буде сухо, повідомляють в Українському гідрометцентрі.

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Тому в неділю похолоднішає на заході країни, на Сумщині та на Вінниччині — до +7+10 градусів. На решті території України залишатимуться все ті ж +10+14 градусів. Вітер південних напрямків очікується рвучким.

У Києві в суботу буде комфортна синоптична ситуація, без істотних опадів та +14 градусів.

У неділю, 24-го березня, — уточнення прогнозу! — піде дощ та похолоднішає до +7 градусів!

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Кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27-го березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну.

Тому на прогулянки на природу краще вирушати сьогодні, в суботу — але із дотриманням всіх правил безпеки.

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А в неділю краще залишатись вдома та слухати нову українську музику, адже новинки з'являються постійно. А прихід тепла і літа не визиває сумнівів — сподіваємось, що з ними прийде і наша Перемога.

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