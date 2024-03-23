Потрібно поспішати: як захистити дерева в саду від моху та лишайників

Завтра, в неділю, 24 березня, синоптики обіцяють українцям короткочасне похолодання, яке почнеться на заході країни, і потім розшириться на інші регіони.

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З одного боку, це начебто не надто оптимістична новина, з іншого — добра для людей, які не мали часу побувати на дачі. Адже там завжди багато роботи, і одне з необхідних завдань — підготувати до теплого сезону плодові дерева, пише видання NV.

Дуже часто на корі плодових дерев у саду з’являються мох та лишайники, які можуть занапастити дерева. Саме зараз, доки ще не розпустилися бруньки, варто встигнути позбутися цієї проблеми. Завдяки простому та ефективному способу обробки, протягом незначного відрізка часу, реально врятувати свої дерева.

«Покваптесь, обробку дерев від моху та лишайників необхідно проводити навесні, коли встановилася плюсова температура, але бруньки ще не розпустилися. Також обробку проводять восени, після того, як опадає листя», — пишуть журналісти.

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Ефективна та проста обробка дерев проводиться у два етапи.

Перший етап. Візьміть розчин щавлевої кислоти та розведіть з водою у пропорції 1:8. Обробіть дерева за допомогою пульверизатора. Після такої обробки мох та лишайник почорніють та відпадуть з кори.

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Другий етап. Обробіть всі пошкоджені ділянки кори садовим варом та побіліть дерева вапняним розчином. Це допоможе запобігти появі нових паразитів.

Також варто прислухатися до порад досвідчених дачників про те, як вони саджають огірки та помідори на розсаду.

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