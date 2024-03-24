Українка Калініна сенсаційно перемогла в Маямі другу ракетку світу, котра пережила особисту трагедію (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Ангеліна Калініна (36-а в рейтингу WTA), будинок дитинства якої зруйнував підрив Каховської ГЕС, створила сенсацію на престижному турнірі в Маямі (США) з призовим фондом 8,7 млн доларів.

ВІДЕО ДНЯ

У матчі третього кола 27-річна уродженка Нової Каховки в трьох сетах зламала опір чинної чемпіонки Australian Open, другої ракетки світу з білорусі Аріни Соболенко (6:4, 1;6, 6:1), бойфренд якої наклав на себе руки.

Калініна вдруге в кар'єрі обіграла суперницю з топ-п'ятірки світового рейтингу (2022-го перед українкою в Істборні не встояла Марія Саккарі з Греції) і повторила свій особистий рекорд у Маямі.

«Насамперед, я хочу сказати, що я дійсно щаслива бути тут сьогодні, на цьому корті. І дякую всім глядачам, за підтримку. Це дуже багато значить, — заявила Ангеліна Калініна після перемоги. — Завжди важко грати на великих стадіонах проти таких топ-гравців. Я дуже рада, що „вижила“ у попередньому поєдинку, і сьогодні було дуже важко через нерви, але у важкі моменти я впоралася з ними. Тож сьогодні я трохи пишаюся собою».

РЕКЛАМА

Вихід до 1/8 фіналу престижних змагань приніс Ангелині 120 рейтингових очок та 101 тисячу доларів призових «брудними». Путівку до чвертьфіналу Калініна оскаржить у матчі з уродженкою москви Юлією Путінцевою (68-а), яка представляє Казахстан. У особистих зустрічах суперниць поки що нічия — 1:1.

Зазначимо, що ще більш драматичним був попередній матч Калініної в Маямі, коли вона зуміла перемогти знамениту данку Каролін Возняцькі, поступаючись по ходу поєдинку — 5:7 та 2:5 (5:7, 7:5, 6:4).

РЕКЛАМА

На жаль, інші українки припинили боротьбу в одинарному розряді Маямі-2024. Леся Цуренко (40-а) поступилася бельгійці Грет Міннен (79-а) — 5:7, 1:6, Марта Костюк (26-а) знялася з матчу проти Аранчі Рус (57-а) з Нідерландів через проблеми зі здоров'ям, Еліна Світоліна (17-а) програла в третьому колі експершій ракетці світу японці Наомі Осаці (229-а) — 2:6, 6:7 (5), а Даяна Ястремська (33-я) капітулювала перед Марією Саккарі (9-а) з Греції — 5:7, 4:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ангеліна Калініна створила сенсацію в Римі, вигравши найтриваліший матч року.

РЕКЛАМА

Фото Jimmie48

191

Читайте нас у Facebook