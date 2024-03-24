Блейк Лавлі вибачилася перед принцесою Кейт, Кім Кардаш'ян ще не наважилася

Після того, як Кейт Міддлтон виклала у мережу відредаговане фото, що викликало бурхливу реакцію, у тому числі й в шоу-бізнесі, пролунала її заява щодо онкологічного захворювання.

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Ті, хто встиг покепкували з неоригінального фото, починають визнавати свою помилку. Серед них — американська акторка Блейк Лайвлі, пишуть novyny.live. 36-річна зірка серіалу «Пліткарка» визнала, що її коментарій з приводу цієї ситуації був безглуздим: «Впевнена, що сьогодні це нікого не хвилює, але я відчуваю, що маю це визнати. Я опублікувала безглуздий пост типу „Photoshop не працює“. Мені дуже шкода. Завжди надсилаю любов і побажання добра всім».

А ось світська левиця Кім Кардаш’ян поки тримає паузу. Коли розгорівся скандал навколо Кейт Міддлтон та місця її перебування, вона опублікувала у соцмережах кілька знімків біля автівки, які підписала: «Йду шукати Кейт». Видаляти їх не стала після оголошення діагнозу Кейт.

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Варто зазначити, що ще до публікації відредактованого фото принцеси Уельскої її життя активно обговорювалося. Адже у січні їй зробили заплановану операцію на черевній порожнині, після чого Кейт Міддлтон перестала з’являтися на публіці та робити заяви. Мережа одразу вибухнула купою версій — від пластичної операції до конспірології про смерть.

До речі, усілякі конспірологічні теорії з цього приводу різко розкритикував прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Відреагували на це й у Букінгемському палаці, зазначаючи, що принцеса «була в курсі».

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Фото із соцмереж

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