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«Принцеса була в курсі подій»: що повідомив палац про Кейт Міддлтон після оприлюднення численних теорій змови

15:15 23 березня 2024
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон востаннє з'явилася на публіці наприкінці грудня. У січні було оголошено, що вона перенесла операцію на черевній порожнині і буде відновлюватися після неї до Великодня. Це також має наслідки для королівської сім'ї, оскільки відтоді вона не з'являлася на публіці. Кенсінгтонський палац не надав жодних подробиць про її хворобу.

З того часу події розвиваються стрімко. Королівські шанувальники дуже хвилюються за Кейт Міддлтон. Ходять різні чутки про відсутність принцеси Уельської, які не в останню чергу підживлюються маніпуляціями з фотографією на офіційному акаунті королівської сім'ї.

Однак палац продовжує утримуватися від коментарів щодо стану Кейт Міддлтон. Лише повідомлялось, що принцеса Уельська знову виконує королівські обов'язки у фоновому режимі і планує зосередиться на кампанії Shaping Us королівського фонду «Центр раннього дитинства».

Прес-секретар палацу повідомивThe Telegraph: «Принцеса була в курсі подій протягом усього процесу».

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Мовчання перервала принцеса Уельська. Кейт Міддлтон записала відеозвернення, в якому заявила, що під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, лікарі виявили онкологічне захворювання.

Раніше повідомляли про те, що королівську родину засмутив черговий скандал. У лондонській клініці, де проходила лікування Кейт Міддлтон, деякі лікарі намагалися отримати доступ до її медичної документації. Лікарня заявила, що починає розслідування.

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