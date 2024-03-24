Достатньо полити раз на тиждень: як приготувати диво-відвар для зростання томатів

Березень — час висадки розсади томатів, яка потребує правильного догляду, щоб урожай був добрим. Втім, уваги вони вимагатимуть і після висадки у ґрунт.

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Досвідчені городники у якості одного з підживлень для помідорів рекомендують використовувати картопляний відвар. Автори «Идеи для дачи и дома» стверджують, що крохмаль, яким будуть запасатися саджанці, дозволить їм створити пристойний запас поживних речовин. Використання картопляного відвару один раз на тиждень буде достатньо.

Готують відвар так: промиту картоплю кип'ятять 20 хвилин, рідину зливають і остуджують. Можна використовувати не лише самі бульби, а й лушпиння. Щоправда, в останньому випадку при варінні може виділятися неприємний запах.

Також у відвар можна додати краплю йоду, що стане додатковим засобом для зміцнення кореневої системи. Саджанці рекомендують поливати ближче до кореня.

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Також у березні на дачній ділянці рекомендують висаджувати горох, груші, малину, календулу та брюссельську капусту.

Фото Pixabay

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