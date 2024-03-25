Отримав три повістки, а в ТЦК не прийшов: юрист пояснив, чи зможуть таких чоловіків подавати в розшук

Небажання чоловіків з'являтись до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вони самі часто пояснюють грубим поводженням з собою (зокрема «пакуванням» до бусів) та іншмими порушеннями своїх прав. В той же час в суспільстві є розуміння того, що без мобілізації наша країна програє війну.

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При цьому працівників ТЦК можуть уповноважити не «відловлювати» ухилянтів, а подавати їх в розшук. Наскільки можливий такий розвиток подій, в коментарі OBOZ.UA розповів український адвокат В'ячеслав Ліхачов.

Таку норму, вважає він, можуть включити в закон щодо мобілізації, який зараз розглядається в Раді.

На думку адвоката, з точки зору загальних уявлень про права і свободи громадянина саме по собі оголошення в розшук не є якимось незаконним.

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Він пояснив, що ключове питання, залежить від того, в якому вигляді буде прийнято закон.

«Якщо це буде внесено до закону, то це буде законно», — сказав адвокат.

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Він пояснив, що з точки зору відповідності тих чи інших норм, наприклад, те, що стосується розшуку, арешту рахунків, заборони водіння за кермом, може розібратися лише Конституційний суд, який перевірить, чи відповідають ці законодавчі ініціативи основному закону.

«Тому трохи безвідповідально з моєї позиції коментувати, що буде законно, а що не буде законно згідно законопроекту, який ще не прийнято, який ще не зрозуміло, в якому вигляді буде прийнятий. Обережно скажу, що з точки зору загальних уявлень про права і свободи громадянина саме по собі оголошення в розшук людини, яка тричі відмовилась приходити у воєнкомат після трьох отриманих повісток, в принципі вписується в моє розуміння того, що є законним, це можливо, це не порушує прав та свободу, якщо йдеться справді про повістки, які були вручені в належний спосіб, які було отримано особисто і це може бути чимось підтверджено», — сказав Ліхачов.

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Він додав, що це безумовно не розповсюджується на повістки, які розкидають по поштових скриньках, або затикаються до дверних ручок чи передаються через двірників.

«Це не дуже серйозний аналіз, із моєї точки зору я не можу так впевнено сказати, законно чи це незаконно, тим більше коли йдеться тільки про пропозицію. Я можу сказати, що на мою думку чи відповідає це загальним стандартам прав та свобод громадянина і в цілому на мою думку — так, але це не те, щоб тут можна було про це розмірковувати в термінах таких категоричних законно чи ні», — пояснив адвокат.

Але, чи підтримають нардепи такі правки до закону, Ліхачов прогнозувати не став.

«Я нічого про це не знаю, у нас приймається багато чого, що далеко від реальності, це залежить від настрою депутатського корпусу, від того навколо чого там буде основна дискусія і політична інтенція, яку буде транслювати Офіс президента», — сказав він.

Зазначимо, що під час розгляду законопроєкту щодо мобілізації народні депутати розглядають можливість дозволити подавати ухилянтів у розшук. Це збираються робити стосовно громадян, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чи будуть призивати чоловіків молодше 25 років.

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