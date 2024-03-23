Фактично викрадення людей: адвокат розповів, як можуть покарати працівників ТЦК за «пакування» чоловіків

В Україні регулярно з'являються відео, на яких працівники ТЦК затримують цивільного та заштовхують його до «бусика».

Як такі дії військкомів трактує закон та які права мають у таких випадках обидві сторони конфлікту — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

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«Закон каже про те, що у представників ТЦК немає повноважень перевіряти документи, затримувати людей. Тим більше, кудись доставляти та утримувати. Формально — це викрадення людини, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 12 років з конфіскацією майна», — каже Ростислав Кравець, додаючи, що у працівників ТЦК є право вручати повістки в законний спосіб.

Також адвокат додає, що в разі, якщо людину таким чином захопили, вона може вимагати від працівників ТЦК викликати поліцію, скласти протокол про адміністративне затримання та надати безоплатного адвоката.

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«Без цього жодних документів не підписувати і жодних дій не вчиняти, поки не прибудуть представники поліції та не складуть відповідні протоколи», — порадив правник.

За словами Кравця, у затриманого таким чином громадянина також є право вимагати приїзду представника ДБР.

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Своєю чергою в правоохоронних органах, які розслідують провадження, пов’язані з діяльністю ТЦК, журналістам повідомили, що наразі судових вироків, де б фігурували жорсткі затримання, в Україні немає.

Водночас, відео, яке протягом останніх днів спричинило резонанс у соцмережах, прокоментували у Львівському обласному ТЦК, чиї підлеглі фігурують на ролику, де громадянина на одній з львівських вулиць заштовхують до «бусика».

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«Як з'ясувалося пізніше, цей громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання в 7-денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК», — повідомила служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

В ТЦК також додали, що всі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення і державні нагороди. Всі вони були переведені до ТЦК та СП за станом здоров'я.

«Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас це не дає права принижувати честь і гідність бійців, які втратили своє здоров'я на захисті України», — йдеться у заяві.

Крім цього, в ТЦК зазначили, що всі громадяни, які є військовозобов’язаними, мають оновити свої дані і в разі наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП.

«Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання. За цим фактом проводиться перевірка та буде вжито всіх необхідних заходів. Також за результатом буде проінформована громадськість», — резюмували у Львівському ТЦК.

Відзначимо, що найближчим часом Рада має остаточно затвердити оновлений закон про мобілізацію, за яким право на відстрочку не розповсюджуватиметься на проповідників, дипломатів, працівників НАБУ та ДБР, а також на деякі інші категорії осіб.

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