Кейт і Вільям надзвичайно зворушені підтримкою громадськості

Принц і принцеса Уельські надзвичайно зворушені добрими повідомленнями, які вони отримали після того, як у Кейт діагностували рак, заявив речник Кенсінгтонського палацу. У заяві також додається, що вони вдячні за те, що громадськість з розумінням поставилася до їхнього прохання про приватність. Кейт у відеозверненні повідомила, що почала лікування. Вона дізналася про свій діагноз після того, як тести, проведені після операції у січні, виявили наявність раку.

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Прес-секретар Кенсінгтонського палацу сказав: «Принц і принцеса надзвичайно зворушені добрими повідомленнями від людей тут, у Великобританії, по всій Співдружності і по всьому світу у відповідь на послання її королівської високості», пише BBC.

Ця заява — останнє, що ми почуємо від принца і принцеси на деякий час. Це послання є водночас і подякою, і ввічливим попередженням — пара каже, що публічна частина закінчилася, і вони хочуть, щоб їх залишили наодинці. Це також визнання позитивної реакції на відеозвернення Кейт.

Соціальні мережі останніми тижнями були токсичними для принцеси з їхніми дикими чутками та плітками про її стан.

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Але саме останні кілька слів є, мабуть, найбільш значущими — вони є прямим закликом до приватності, оскільки подружжя намагається уникнути пильної уваги.

Центральним елементом будь-якого королівського Великодня є церковна служба у Великодню неділю, яка зазвичай збирає велику кількість членів королівської родини в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Принц Вільям і Кейт вже заявили, що цього року не будуть присутні на службі, але можна буде побачити, як король Чарльз III поведе сім'ю до церкви.

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Королівський коментатор Педді Харверсон, який раніше був офіційним речником Вільяма і Кейт, сказав BBC, що він не вважає, що інститут королівської сім'ї став більш крихким через хвороби її представників.

«Ми просто повинні змиритися з новою реальністю, їх стало менше. І тому всім потрібно просто зрозуміти, що вони все одно будуть зайняті, вони з цим впораються. Я впевнений, що король, якого я добре знаю, є неймовірно сильною, дуже стійкою, високодуховною людиною, тому я знаю, що він впорається з цим. Так само і з принцесою Кейт, я думаю, що як тільки вони подолають цей складний період, ми повернемося до нормального життя».

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі дізнався про діагноз Кейт Міддлтон з новин — королівська родина більше не довіряє йому.

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