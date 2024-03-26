«Вже не Холостячка»: Ксенію Мішину привітав Григорій Решетнік
Популярна акторка та героїня проєкту «Холостячка» Ксенія Мішина вкотре заінтригувала своїх підписників у соціальній мережі. Ксенія, яка зараз відпочиває разом з сином у Туреччині, виклала фото з чоловіком та дуже загадково його підписала.
«Любов+Віра покажуть шлях», — написала акторка.
На фото Ксенія стоїть біля басейну, обіймаючи кремезного хлопця з татуюванням. Шанувальники акторки стали вітати пару. Дехто, навіть, вирішив, що вони дуже схожі один на одного. А одним з перших на світлину відреагував ведучий Холостячки" Григорій Решетнік.
«Хух, — написав телеведучий. — Вже не Холостячка. Щастячка та здоров’ячка молодятам!»
«Ух ти, рада за вас, Ксенія) дуже гармонійно виглядаєте», — були у захваті в коментарях.
«Будьте щасливі! Ви цього заслужили як ніхто інший!!!» — привітали пару.
«Схожі точно половинки», — написали шанувальники.
«Ваууу… яка красива пара», — були у захваті дописувачі.
Але були і ті, хто не повірив, що між Ксенією та хлопцем є романтичні стосунки.
«Мені здається це не про відносини», — вирішили підписники.
Чоловіком на фото виявився фітнес-тренер Сергій Пількевич, який допомагає охочим отримати спортивну форму. На його сторінці у соціальній мережі є світлини «до» та «після» і Ксенії Мішиної, яка завдяки саме йому декілька років тому також «перевтілилась».
Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина заінтригувала фото в обіймах незнайомого чоловіка.
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