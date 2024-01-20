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Скандальний іменний годинник Шварценеггера пішов з молотка за 270 тисяч євро

10:17 20 січня 2024
Передача лота

Іменний годинник Арнольда Шварценеггера Audemars Piguet, через який його затримали на німецькій митниці, пішов з молотка на аукціоні на захист клімату за 270 тисяч євро. Про це повідомляє DW із посиланням на місцеве видання Die Presse.

Аукціон відбувся у готелі Stanglwirt австрійського міста Кіцбюеле.

Як пишуть журналісти, небувале зростання ціни лота (його початкова вартість становила 50 тисяч євро, а сам актор оцінював їх у 20 тисяч) пов'язане саме з медійним скандалом після затримання актора на митниці у Мюнхені.

На корпусі годинника вигравіровано зображення торса Шварценеггера та написано Arnold Classic. Загалом у світі випущено 20 таких екземплярів.

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Крім того, на аукціоні було представлено портрет «залізного Арні» пензля австрійського художника Крістофа Палашке, меч із фільму «Конан-варвар», у якому зіграв Шварценеггер, сертифікат на можливість потренуватися з актором, а також лоти від інших благодійників. Виручені гроші будуть направлені у фонд «Кліматична ініціатива Шварценеггера», який підтримує різноманітні проекти у сфері захисту екології, а також щорічно проводить «Австрійський світовий саміт». Загальна виручка від продажу лотів аукціону склала 1,31 млн євро.

Зазначимо, що продажем годинника, якого німецькі митники оцінили у 26 тисяч євро, Шварценеггер з лишком покрив штраф митниці у 35 тисяч євро. Половину всієї суми акторові довелося внести готівкою, через що його під супроводом митників відправили до відділення одного з банків.

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І якщо зірка Голлівуду постраждала через порушення митних правил, то в Росії зірку серіалів «Дві долі» та «Каменська» Анатолія Руденка затримали з наркотиками. Це сталося 17 січня у центрі Москви, коли співробітники ДПС зупинили для перевірки таксі, в якому їхав актор.

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