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Світ

У Німеччині хочуть ще на пів року продовжити пільги для автомобілістів з України

14:35 26 березня 2024
Дорожня поліція в Німеччині

З першого квітня українцям, які не перереєструють свої автомобілі у Німеччині, загрожували штрафи. Однак федеральний уряд вже звернувся до федеральних земель з проханням відкласти це нововведення на пів року

Відповідне звернення оприлюднило Федеральне міністерство цифровізації і транспорту Німеччини.

У ньому йдеться про звільнення українських біженців від необхідності отримувати німецькі номерні знаки на їхні автомобілі, ввезені з України.

Такий пільговий період має тривати до кінця вересня.

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«Міністерство запропонувало протягом цього періоду остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів», — зазначила речниця федерального міністерства транспорту у відповідь на запит DW.

Наразі вже відомо, що це рішення підтримає щонайменше уряд Землі Бранденбург.

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Нагадаємо також про імовірне запровадження у Євросоюзі нових правил для автомобілістів — зокрема, євродепутати пропонують додати до переліку серйозних порушень правил дорожнього руху водіння керування автомобілем у нетверезому стані чи кермування, що призвело до ДТП з летальними випадками.

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