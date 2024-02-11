У Євросоюзі запроваджують нові правила для автомобілістів: що важливо знати українцям

В Європейському союзі, де рятуються від війни українські біжеці, Європейський парламент підготував новації у санкційній політиці щодо порушення правил дорожнього руху. Об’єднана Європа вперше має намір ухвалити безпрецедентне рішення про централізацію обмежень для водіїв на всій території ЄС, пише Arguments.

ВІДЕО ДНЯ

За проєктом, який проходить фінальні стадії обговорень та реалізується у вигляді зміни до європейського законодавства, водії можуть позбавлятись права керування транспортом у всіх країні євроспільноти, якщо вони порушили ПДР в одній з них.

На сьогодні позбавлення правил чи обмежувальні санкції в одній країні не діють за межами національних кордонів. Тобто водій з Франції, який порушив правила і в якого забрали права, може вільно кермувати в Німеччині.

Євродепутати пропонують додати до переліку серйозних порушень правил дорожнього руху водіння керування автомобілем у нетверезому стані чи кермування, що призвело до ДТП з летальними випадками.

РЕКЛАМА

Ще одна вимога нових правил — централізоване позбавлення водійських прав, якщо їх власник перевищив обмеження швидкості на 50 км/год.

Європейська бюрократична система водночас є повільною й у випадку пошуку водія-порушника. Після встановлення факту порушення правил, за 10 робочих днів країни ЄС мають повідомити одна одну про відповідне порушення і внесення даних до загальних обмінних баз.

РЕКЛАМА

Лише не пізніше 15 днів, всі відповідні служби ЄС мають остаточно вирішити чи застосовувати загальноєвропейську санкцію до порушника ПДР. Крім того, ще 7 днів планується надавати для повідомлення про відповідне рішення водію.

Ці правила стосуються будь-якого громадянина країн ЄС чи осіб, які перебувають на території країн Євросоюзу та керують транспортним засобом. Тому в цих нових правилах виключення для українських водіїв не буде, тобто проти них будуть застосовуватись такі самі загальноєвропейські обмежувальні практики.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Польщі узаконили конфіскацію автомобілів у порушників правил дорожнього руху.

100

Читайте нас у Facebook