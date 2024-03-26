Потрібно дозволити полякам воювати: в Польщі пояснили, як саме можуть допомогти Україні

Останнє опитування, проведене для RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, свідчить про те, що громадська підтримка польської військової інтервенції в Україні зростає. Поляки також набагато прихильніше ставляться до можливості дозволити польським громадянам брати участь у бойових діях по той бік нашого східного кордону, пише rmf24. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона відправити в Україну сухопутні війська.

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Журналісти провели опитування і поставили полякам запитання: яку допомогу Польща повинна надавати Україні? Ще рік тому підтримка відправки польської армії дорівнювала нулю, а підтримка дозволу польським громадянам воювати була на рівні 3,4 відсотка. Цього разу все інакше.

Незмінно найбільшою підтримкою користується надання гуманітарної допомоги українцям (75%). Поляки також обирають допомогу військовим спорядженням — як у вигляді поставок амуніції, особистої зброї чи гранатометів (67,6%), так і важкої техніки (танків, літаків — 54,1%). Однак цікава інша статистика. 27,1% опитаних вказали, що Польща повинна дозволити своїм громадянам воювати в Україні, а 9,4% навіть вважають, що країна повинна відправити свої війська за кордон.

З чим це пов'язано? Це можна назвати «ефектом Макрона», кажуть експерти, маючи на увазі нещодавні заяви французького президента, який наголосив, що не можна виключати відправлення військ НАТО в Україну.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Литва підтримала розміщення іноземних військ в Україні.

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