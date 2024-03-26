Дуже шоколадний і ароматний пиріг: родина буде у захваті від цієї смакоти
Якщо хочеться чогось солоденького, а до магазину бігти ліньки, цей рецепт саме те, що треба. Бо часу на приготування йде мало, а складники точно є в кожної господині, ділиться кулінарка Ірина Татарин, яка раніше давала рецепт медівника «Пікова дама».
Складові:
- 4 яйця
- 250 г маргарину (масла)
- 250 г цукру
- 175 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 4 ст. л. какао
- Ваніль
- Горіхи
- Ізюм
Приготування:
Маргарин (масло) розтопити, до нього додати какао і перемішати. Яйця збити з цукром, додати ваніль, ще раз збити. До цього додати охолоджений маргарин з какао, перемішати, додати борошно, змішане з розпушувачем. Знову добре перемішати, додати горіхи подрібнені та ізюм (кількість — на ваш смак). Гарно все вимішати і викласти у змащену жиром форму. Випікати приблизно 40 хвилин при температурі 190 градусів. Коли пиріг охолоне, просочити його солодкою кавою, залити шоколадом і посипати горіхами.
Нагадаємо рецепт дуже ніжного та смачного торта «Пломбір».74
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