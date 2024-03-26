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Дуже шоколадний і ароматний пиріг: родина буде у захваті від цієї смакоти

20:17 27 березня 2024
шоколадний та ароматний пиріг

Якщо хочеться чогось солоденького, а до магазину бігти ліньки, цей рецепт саме те, що треба. Бо часу на приготування йде мало, а складники точно є в кожної господині, ділиться кулінарка Ірина Татарин, яка раніше давала рецепт медівника «Пікова дама».

Складові:

  • 4 яйця
  • 250 г маргарину (масла)
  • 250 г цукру
  • 175 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 4 ст. л. какао
  • Ваніль
  • Горіхи
  • Ізюм

Приготування:

Маргарин (масло) розтопити, до нього додати какао і перемішати. Яйця збити з цукром, додати ваніль, ще раз збити. До цього додати охолоджений маргарин з какао, перемішати, додати борошно, змішане з розпушувачем. Знову добре перемішати, додати горіхи подрібнені та ізюм (кількість — на ваш смак). Гарно все вимішати і викласти у змащену жиром форму. Випікати приблизно 40 хвилин при температурі 190 градусів. Коли пиріг охолоне, просочити його солодкою кавою, залити шоколадом і посипати горіхами.

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Нагадаємо рецепт дуже ніжного та смачного торта «Пломбір».

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