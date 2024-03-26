Дуже шоколадний і ароматний пиріг: родина буде у захваті від цієї смакоти

Якщо хочеться чогось солоденького, а до магазину бігти ліньки, цей рецепт саме те, що треба. Бо часу на приготування йде мало, а складники точно є в кожної господині, ділиться кулінарка Ірина Татарин, яка раніше давала рецепт медівника «Пікова дама».

ВІДЕО ДНЯ

Складові: 4 яйця

250 г маргарину (масла)

250 г цукру

175 г борошна

1 ч. л. розпушувача

4 ст. л. какао

Ваніль

Горіхи

Ізюм

Приготування:

Маргарин (масло) розтопити, до нього додати какао і перемішати. Яйця збити з цукром, додати ваніль, ще раз збити. До цього додати охолоджений маргарин з какао, перемішати, додати борошно, змішане з розпушувачем. Знову добре перемішати, додати горіхи подрібнені та ізюм (кількість — на ваш смак). Гарно все вимішати і викласти у змащену жиром форму. Випікати приблизно 40 хвилин при температурі 190 градусів. Коли пиріг охолоне, просочити його солодкою кавою, залити шоколадом і посипати горіхами.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт дуже ніжного та смачного торта «Пломбір».

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook