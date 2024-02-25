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Медівник «Пікова дама»: для любителів випічки з меду

22:30 25 лютого 2024
Медівник «Пікова дама»

Найсмачніший і найулюбленіший торт. Ніжні медові коржі, що тануть у роті, просочені повітряним кремом — незабутній смак. Медовий торт виходить дуже смачним, ділиться кулінарка Ірина Татарин. До речі, нагадаємо рецепт шоколадного медівника.

Інгредієнти:

  • 6 яєць
  • 1 скл. цукру
  • 1 скл. меду
  • 2.5 скл. муки
  • 1 ст. горіхів посічених
  • 2 ст. л. масла
  • 2 ч. л. соди (негашеної)

Для крему:

  • 0,5 л сметани
  • 1 ст. цукру
  • 0,5 л меленого або порізаного на кубики чорносливу

Приготування:

Яйця збити з цукром, і додати всі інші інгредієнти, масло можна розтопити. Розділити тісто на 3 коржі, зверху посипати горіхами і пекти.

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Крем:

0,5 л сметани збити з 1 склянкою цукру, додати ваніль, і мелений або порізаний на кубики чорнослив (0,5 л меленого) і перекласти коржі, зверху полити шоколадом.

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Нагадаємо рецепт рулету «Медівник».

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