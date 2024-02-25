Медівник «Пікова дама»: для любителів випічки з меду
Найсмачніший і найулюбленіший торт. Ніжні медові коржі, що тануть у роті, просочені повітряним кремом — незабутній смак. Медовий торт виходить дуже смачним, ділиться кулінарка Ірина Татарин. До речі, нагадаємо рецепт шоколадного медівника.
Інгредієнти:
- 6 яєць
- 1 скл. цукру
- 1 скл. меду
- 2.5 скл. муки
- 1 ст. горіхів посічених
- 2 ст. л. масла
- 2 ч. л. соди (негашеної)
Для крему:
- 0,5 л сметани
- 1 ст. цукру
- 0,5 л меленого або порізаного на кубики чорносливу
Приготування:
Яйця збити з цукром, і додати всі інші інгредієнти, масло можна розтопити. Розділити тісто на 3 коржі, зверху посипати горіхами і пекти.
Крем:
0,5 л сметани збити з 1 склянкою цукру, додати ваніль, і мелений або порізаний на кубики чорнослив (0,5 л меленого) і перекласти коржі, зверху полити шоколадом.
Нагадаємо рецепт рулету «Медівник».56
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