Медівник «Пікова дама»: для любителів випічки з меду

Найсмачніший і найулюбленіший торт. Ніжні медові коржі, що тануть у роті, просочені повітряним кремом — незабутній смак. Медовий торт виходить дуже смачним, ділиться кулінарка Ірина Татарин. До речі, нагадаємо рецепт шоколадного медівника.

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Інгредієнти: 6 яєць

1 скл. цукру

1 скл. меду

2.5 скл. муки

1 ст. горіхів посічених

2 ст. л. масла

2 ч. л. соди (негашеної) Для крему: 0,5 л сметани

1 ст. цукру

0,5 л меленого або порізаного на кубики чорносливу

Приготування:

Яйця збити з цукром, і додати всі інші інгредієнти, масло можна розтопити. Розділити тісто на 3 коржі, зверху посипати горіхами і пекти.

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Крем:

0,5 л сметани збити з 1 склянкою цукру, додати ваніль, і мелений або порізаний на кубики чорнослив (0,5 л меленого) і перекласти коржі, зверху полити шоколадом.

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Нагадаємо рецепт рулету «Медівник».

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